TrotzCED: Handballer motivieren Betroffene (FOTO)

Die bekannteste deutsche Handballmannschaft, der THW Kiel, stehtneben Erfolg auch für Ehrgeiz und Willensstärke. Attribute, die auchfür Betroffene von chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen (CED)besonders wichtig sind: Sich aus schwierigen Situationenherauszukämpfen, den Mut nicht zu verlieren und an sich selbst zuglauben fällt vielen Morbus-Crohn- und Colitis-ulcerosa-Betroffenenschwer. Teil der Kampagne #TrotzCED ist deshalb nun eine Kooperationzwischen dem THW Kiel und Takeda, in der sich die Handballer dafüreinsetzen, dass CED-Betroffene stark und selbstbewusst durchs Lebengehen können.Sport - egal, ob entspannend oder fordernd - ist gerade bei CEDeine hilfreiche Option, sein Körpergefühl zu verbessern und derErkrankung die Stirn zu bieten. So lässt sich das allgemeineWohlbefinden steigern, Stress abbauen und der Schlaf verbessern. Dochauch bei regelmäßigem Sport kann es zu Rückschlägen in der Erkrankungkommen: Diese äußern sich in sogenannten Schüben mit Krämpfen,Durchfällen und Abgeschlagenheit. Dann gilt es, diese schwierige Zeitbestmöglich durchzustehen: Eine Situation, die auch Profi-Sportlernnicht fremd ist. Die Spieler des THW Kiel beispielsweise halten sichmit einer gesunden Lebensweise fit und haben gelernt, auch mitNiederlagen umzugehen sowie Verantwortung für sich zu übernehmen. DieSchwierigkeit, nach einer langen Verletzungsphase wieder zur altenForm zurückzufinden, stellt viele Sportler vor eine großeHerausforderung. Wie sie das meistern und was ihre Tipps und Trickssind, um den Kopf nicht in den Sand zu stecken, zeigen die Handballernun CED-Betroffenen. Bis zum Sommer sind zahlreiche gemeinsameAktionen geplant, die ab sofort über die Facebook-Kanäle des THW Kielund ced-trotzdem-ich.de angekündigt und gezeigt werden.