Tropischer Wirbelsturm bewegt sich auf Golf-Staat Oman zu - Drei Tote

MASKAT (dpa-AFX) - Bei heftigen Regenfällen und Überschwemmungen infolge eines tropischen Wirbelsturms sind in dem Golf-Staat Oman mindestens drei Menschen ums Leben gekommen.



Ein vermisstes Kind sei tot gefunden worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur ONA am Sonntag. Zudem starben demnach zwei asiatische Arbeiter, als ein Erdrutsch an einem Berg ihre Unterkunft in einem Industriegebiet zerstörte. Unter den Trümmern könnte es weitere Opfer geben.

Nach Angaben der omanischen Notfall-Managements soll der tropische Wirbelsturm "Shaheen" am Sonntagabend die Nordküste des Sultanats erreichen. Demnach liegt die Windgeschwindigkeit in seinem Zentrum bei bis zu 139 Stundenkilometern. Die Regierung rief die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben. In der Hauptstadt Maskat wurde der Verkehr ausgesetzt. Bilder zeigten überflutete Straßen./jku/DP/he