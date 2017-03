Tropischer Wirbelsturm ENAWO verwüstet Madagaskar: Mitglieder der International Humanitarian City (WFP, UNHRD, WHO und UNICEF) und ADRA schicken mit Unterstützung Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum 100 Tonnen an Hilfsgütern

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Unter der Leitung Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid AlMaktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher vonDubai, sind gestern rund 100 Tonnen an Hilfsgütern undüberlebenswichtigen Gegenständen, organisiert von der InternationalHumanitarian City (IHC) Dubai, vom internationalen Flughafen Dubaiaus nach Madagaskar als Nothilfe für die von Zyklon Enawo betroffenenMenschen verschickt worden. Im Inselstaat hat der stärkste Sturm derletzten 13 Jahre Überflutungen in Dörfern und Städten verursacht,Häuser, Schulen, Krankenhäuser und kritische Infrastruktur zerstörtund bis dato über 65.000 Menschen obdachlos gemacht. Die Auswirkungendes Zyklons betreffen in Madagaskar voraussichtlich 760.000 Menschenin neun Regionen.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/477666/International_Humanitarian_City.jpg )Die Mitglieder der International Humanitarian City hatten aufgrundder Nachrichten zu Zyklon Enawo das IHC-Management um Unterstützunggebeten, das im Gegenzug mit dem Board der IHC in Koordination mitSeiner Hoheit Scheich Mohammad zusammengewirkt und die Bereitstellungeines Flugzeugs gewährleistet hat. Es handelt sich hierbei erneut umeinen weiteren persönlichen Beitrag von Seiner Hoheit ScheichMohammed, um die IHC und ihre Mitglieder und die Bevölkerung vonMadagaskar zu unterstützen. Die Kosten der Luftbrücke belaufen sichauf geschätzte 250.000 USD (918.250 Dhs).Die International Humanitarian City führt damit erstmalig einedirekte Hilfsaktion für eine Naturkatastrophe auf dem afrikanischenKontinent durch. Die IHC hat in Afrika bislang Hilfe für Kriegsopferund Flüchtlingshilfe geleistet, wobei es zumeist um lang anhaltendeNotlagen, aber nicht um die Bewältigung von Naturkatastrophen ging.Die Hilfsgüterlieferung der IHC-Mitglieder mit einem Gesamtwertvon 292.799 USD (1.074.708 AED) wird Atananarivo, die Hauptstadt vonMadagaskar, binnen 9,5 Stunden erreichen. Die Lieferung umfasstMedikamente und medizinische Versorgungsgegenstände für 50.000Menschen, die für einen Zeitraum von 3 Monaten reichen und von derWeltgesundheitsorganisation zur Verfügung gestellt worden sind;300.000 vom Welternährungsprogramm zur Verfügung gestellte Pakete miteiner 5-Tages-Ration an verzehrfertiger energiereicher Trockennahrungfür 60.000 Menschen; Behelfsunterkünfte für ca. 20.000 Menschen, dievon UNICEF zur Verfügung gestellt wurden, sowie von ADRA, einerinternationalen nichtstaatlichen Hilfsorganisation mit Feldeinsätzenin Madagaskar, zur Verfügung gestellte Planen und ES-Kits fürNotunterkünfte. Ebenfalls beteiligt sind die Logistikzentren desUNHRD, die mit der Verlagerung von Logistikausrüstung und Assets zumAufbau eines mobilen Logistikdrehkreuzes beitragen, um die Verteilungder Güter in allen, insbesondere auch den abgelegenen Gegenden zuunterstützen,Der tropische Wirbelsturm Enawo traf den Nordosten Madagaskars amMorgen des 7. März mit Windgeschwindigkeiten von 200 bis 300Kilometern pro Stunden. Der Zyklon verlor im Laufe des 8. März anIntensität und schwächte sich zu einem tropischen Wirbelsturmmittlerer Stärke mit einer durchschnittlichen Windgeschwindigkeit von80 km/h und Spitzengeschwindigkeiten von bis 112 km/h ab. VieleMenschen, deren Häuser überschwemmt oder zerstört wurden, konntensich bei Verwandten in weniger betroffenen Gebieten in Sicherheitbringen, während Tausende von Binnenflüchtlingen in noch Schulen,Kirchen und Sportstätten Schutz suchen. Sturmböen, Überschwemmungenund Erdrutsche haben bisher 183 Verletzte und 50 Todesopfergefordert, 20 Menschen werden vermisst. Das Ausmaß der Schäden istbislang aufgrund unzureichender Kommunikationswege und derSchwierigkeit, die betroffenen Gebiete zu erreichen, nicht bekannt.Die Hilfsgüter sind für 15 Bezirke bestimmt und sollen den Bedarfhinsichtlich Ernährungssicherheit, Bildung, Gesundheit, Nahrung,Schutz, Wasser, Hygiene und Schutzbedarf decken, allerdings müssennoch weitere Hilfsgüter über den Luft- oder Seeweg in die schwerzugänglichen Bereiche im Nordosten gelangen. Zusätzliche Lieferungenin die Regionen Sava und Analanjirofo sind am 10. März angelaufen.Die humanitären Gruppen treffen täglich zusammen, eine gemeinsameEinsatzzentrale wurde im Hauptquartier des National Office forDisaster Risk and Management in Antananarivo eingerichtet.Pressekontakt:Chris WilsonThe PR Office+44(0)78-2487-5864Original-Content von: International Humanitarian City, übermittelt durch news aktuell