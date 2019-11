Mainz (ots) -Großwildjäger auf Trophäenjagd stehen immer wieder in der Kritik. In Afrikajedoch werden mit bestimmten Jagdprojekten auch Chancen für den Natur- undArtenschutz verbunden. Die "planet e."-Dokumentation "Artenschutz mit dem Gewehr- Chancen und Risiken der Trophäenjagd" zeigt am Sonntag, 17. November 2019,16.30 Uhr im ZDF, Beispiele, bei denen Trophäenjagd und Tierschutz nahbeieinanderliegen. Sandra Theiß, Leiterin des ZDF-Studios in Johannesburg,berichtet unter anderem aus Simbabwe, wie dort bedrohten Arten das Überlebengesichert werden soll. In der ZDFmediathek steht der Film bereits ab Freitag,15. November 2019, zur Verfügung.Im Südosten von Simbabwe liegt Sango, ein privates Wildreservat, dessenEigentümer der Hamburger Kaufmann Wilfried Pabst ist. Der Betrieb von Sango wirdzu 60 Prozent durch die sogenannte nachhaltige Nutzung finanziert, das heißt:Trophäenjagd. Dafür wurde Pabst bereits angefeindet. Denn das Konzept von Sangolautet: einzelne Tiere schießen, um mit den Einnahmen die übrigen Tiere zuschützen. Pabst ist mit seinem Modell so erfolgreich, dass er im Reservat vonvielen Tierarten inzwischen zu viele hat - gemessen an der Größe des Landes. Sofressen etwa die Elefanten dort 20 Stunden am Tag und zerstören dadurch ihreneigenen Lebensraum. Pabst muss ihre Zahl reduzieren, um das Habitat zu schützen,und bekommt die Genehmigung, 100 Elefanten zu töten. Doch Pabst liebt seineTiere und sucht nach Alternativen.Hunderte Kilometer weiter nördlich liegt Rifa am Sambesi-Fluss. Der NürnbergerGeschäftsmann Ralph Koczwara hat das Land gepachtet und die Idee, dass dieElefanten umziehen sollen. "planet e." begleitet ihre Umsiedlung.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/planetePressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/planet-e/Sendungsseite: https://kurz.zdf.de/ImjH/https://planete.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell