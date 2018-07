Ein Tropfen auf den heißen Stein - Droht uns eine Dürre-Katastrophe wie 2003? (AUDIO)

Bonn (ots) -Anmoderationsvorschlag: In einigen Regionen Deutschlands hat eszwar vor kurzem sogar kräftig geregnet - allerdings ist das nur einTropfen auf den heißen Stein, wenn man sich die vergangenen Wochenanschaut. Der Rasen ist braun, die Bäume lassen die Äste hängen undin den Beeten vertrocknen die Pflanzen. Seit Wochen kämpfen wir miteiner regelrechten Dürre: Es regnet kaum, die Waldbrandgefahr steigt,Felder müssen jetzt schon abgeerntet werden, um einen totalenErnteausfall noch zu verhindern. Wie ernst die Lage wirklich ist,weiß Helke Michael.Sprecherin: Vor allem im Nordosten Deutschlands hat es seitMonaten kaum geregnet, was dazu führt, dass viele Pflanzen regelrechtvertrocknen - vor allem flach wurzelnde Pflanzen wie Rasen undGetreide.O-Ton 1 (Jürgen Vollmer, 22 Sek.): "Bei Buschwerk fängt das jetztauch schon an. Bäume sind noch, weil sie tief genug wurzeln, wenigerbetroffen. Aber alles in allem ist es halt so knochentrocken, dassdamit natürlich auch die Feuergefahr steigt. Waldbrände aber auchBuschbrände, Wiesenbrände, ganze Getreidefelder sind schonabgebrannt. Und mit den absinkenden Grundwasserpegeln wird natürlich,auf längere Sicht, auch die Trinkwasserversorgung gefährdet."Sprecherin: So Meteorologe Jürgen Vollmer von WetterOnline. Einevergleichbare Dürreperiode gab es zuletzt im Jahr 2003.O-Ton 2 (Jürgen Vollmer, 22 Sek.): "2003 waren das aber vor allemdie Hitzerekorde über Wochen hinweg teilweise im August vor allem.Und gehe ich noch weiter zurück, dann finde ich auch in den 1990erJahren, dann 1983 und vor allem Mitte der 70er Jahre Hitzesommer. Und1975 komme ich dann sogar auf so eine ganz große Brandkatastrophe,bedingt durch Trockenheit und Dürre. Damals hat die Heide gebrannt inNorddeutschland."Sprecherin: Auf der anderen Seite gibt es im SüdwestenDeutschlands unwetterartige Gewitter mit Überschwemmungen.O-Ton 3 (Jürgen Vollmer, 17 Sek.): "Das ist leider bei so einerGroßwetterlage ganz normal. Da bewegt sich nämlich nicht viel. Dortbewegt sich dann das Gewitter auch nicht weg. Und so kommt's dazu,dass an Ort und Stelle unglaubliche Regenmassen niedergehen, weileinfach die Wolke dazu nicht weiterzieht und das führt dann natürlichganz schnell eben auch zu entsprechenden Überflutungen."Sprecherin: Und auf längere Sicht wird sich an der aktuellenGroßwetterlage auch nichts ändern.O-Ton 4 (Jürgen Vollmer, 23 Sek.): "Die nächsten ein bis zweiWochen haben wir also Hochsommerwetter pur. Im Süden kommen dannallerdings ein paar Wärmegewitter dazu. Aber das sind dann eherwieder die Kaliber, die örtlich sehr große Regenmengen bringen, aberflächendeckend fast nix. Sprich: Die Dürre wird sich in den nächstenzwei bis drei Wochen mit Sicherheit nochmal weiter verstärken und obdanach endlich der große und langersehnte Regen kommt, das stehtleider noch in den Sternen."Abmoderationsvorschlag: Vor allem im Norden und Osten Deutschlandsist erst mal kein Regen in Sicht. Landwirte und Gartenbesitzer müssenalso weiter kräftig ihre Felder und Pflanzen bewässern. Und derHochsommer fängt grade erst an. Mehr Infos und das verlässlicheWetter finden Sie unter www.wetteronline.de und in derWetteronline-App.Pressekontakt:Matthias Habelpresse@wetteronline.deTel.:0228/55937-929Original-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell