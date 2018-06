Den Tropenwald im Fokus - Sebastião Salgado im Museum für Naturkunde in Berlin

Frankfurt am Main (ots) -Sperrfrist: 12.06.2018 21:00Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf derSperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.- Fotografie und Podiumsdiskussion: Sebastião Salgados Einsatz fürdie Aufforstung des Regenwaldes in Brasilien - neue Ansätze desWissensaustauschs- KfW und WWF unterstützen Brasilien bei der Wiederaufforstungvon 12 Mio. Hektar- Wichtiger Beitrag zum Klimaschutz und Erhalt von 1,5 Mio. ArtenIm Rahmen einer von WWF und KfW organisierten Podiumsdiskussion imMuseum für Naturkunde in Berlin hat Sebastião Salgado, einer derangesehensten Fotografen der Welt, sein Engagement für dieWiederaufforstung in Brasilien vorgestellt. Die Veranstaltung stellteinen weiteren Schritt hin zu einem engeren Wissensaustausch des vonSebastião Salgado und seiner Frau Lélia Deluiz Wanick gegründetenInstituto Terra, dem WWF und der KfW dar. Alle drei Organisationenengagieren sich in Brasilien für den Tropenwaldschutz undunterstützen das Land bei dem Ziel, insgesamt 12 Mio. Hektardegradierte Wälder wieder aufzuforsten, was mehr als einem Drittelder Fläche Deutschlands entspricht. Insgesamt beläuft sich dasPortfolio der KfW für den Tropenwaldschutz in Brasilien auf über 500Mio. EUR. Der WWF setzt in Südamerikas größtem Land aktuell 81Projekte zum Schutz des Amazonas und anderer Ökosysteme um, aber auchzur Verbesserung der Lebensbedingungen von 400.000 Familien imländlichen Raum.Bisher lag der Fokus vor allem auf dem Schutz bestehender Wälder,beispielsweise durch den Amazonienfonds zur Unterstützung einesnachhaltigen Waldmanagements, der Ausweisung regionaler Schutzzonenund dem Aufbau eines ländlichen Umweltkatasters. Jetzt sieht die KfW- im Auftrag der Bundesregierung - als erster Financier vor, eingroßvolumiges Darlehen in Höhe von 100 Mio. EUR für dieWiederaufforstung des atlantischen Küstenwaldes, des Amazonas sowiedes Cerrado, einem Savannengebiet in Zentralbrasilien,bereitzustellen. In den kommenden Jahren sollen dadurch 100.000Hektar Tropenwald wiederhergestellt werden. Im Zuge der Aufforstungentstehen naturnahe Waldtypen in Zusammenarbeit mit kleinen,mittleren und großen Landeigentümern. Diese Zusage an Brasilien kannals Teil der von der Bundesregierung unterstützten sogenannten "BonnChallenge" verstanden werden, in deren Rahmen sich Länder und privateInitiativen bislang dazu verpflichtet haben, weltweit 160 Mio. Hektarwiederaufzuforsten.Sebastião Salgado sagt: "Mit jedem Baum, der verschwindet,verliert die Welt ein Stück ihrer Seele. Der brasilianischeKüsten-Regenwald gehört zu den bedrohtesten Ökosystemen überhaupt.Viel wurde schon zerstört und wir haben die Pflicht der Natur zuhelfen sich zu regenerieren. Die Wälder zu erhalten ist eine derwichtigsten Aufgaben der Menschheit und ich bin glücklich, einenBeitrag zu leisten."Parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums fürwirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung Dr. Maria Flachsbarthsagt: "Die Wälder sind die Lunge des Planeten - wenn sieverschwinden, bleibt uns buchstäblich die Luft weg. Wälder bedeutenzugleich für Millionen Menschen weltweit ihre Lebensgrundlage, sieleben mit und von ihrem Wald. Den Wald nachhaltig zu nutzen, ohne ihnzu zerstören, genau das ist das Ziel - und diese Balance möchten wirbewahren und fördern. Und jeder neu gepflanzte Baum ist eineInvestition in die Zukunft unserer Umwelt - und unserer Kinder."Parlamentarischen Staatssekretärin des BundesumweltministeriumsRita Schwarzelühr-Sutter sagt: "Der tropische Regenwald imAmazonasgebiet ist eine Klimaanlage für unseren Planeten. DieFotografien von Herrn Salgado zeigen das sehr eindrucksvoll. Unsereglobale Verantwortung ist es, dafür zu sorgen, dass das sensibleGleichgewicht im Amazonas nicht noch mehr gestört wird. DasBundesumweltministerium setzt sich dafür ein, dass wir die Entwaldungstoppen, Wälder wiederaufbauen, Urwälder schützen und eine ökologischund sozial nachhaltige Waldbewirtschaftung etablieren. DasZusammenrücken von Verbänden, staatlichen Stellen und Förderern überGrenzen hinweg ist hierbei ein ausgesprochen positives Signal."Dr. Dr. Maritta Koch-Weser, stellv. Vorsitzende des Stiftungsratsdes WWF, sagt: "Der Schutz der Wälder, der Artenvielfalt und derFlüsse gehen Hand in Hand. Nirgendwo sonst gilt das so sehr wie inden Tropen. Mit der fortschreitenden Zerstörung müssen wir stärkerdaran arbeiten, bereits verschwundene Wälder wiederherzustellen. HerrSalgado zeigt mit seinem eindrucksvollen Einsatz, wie das möglichist."Prof. Dr. Joachim Nagel, Mitglied des Vorstands der KfWBankengruppe, sagt: "Der Schutz des Tropenwaldes bleibt weiterhinunser Anliegen. Mit der Wiederherstellung der tropischen Lebensräumejedoch kann die KfW noch stärker zum Erhalt der enormen Biodiversitätbeitragen und gleichzeitig den CO2-Ausstoß verringern, der zu großenTeilen aus der Vernichtung von Waldflächen resultiert."Der Regenwald Amazoniens beherbergt fast 1,5 Mio. erfasste Tier-und Pflanzenarten. Damit ist Brasilien eines der artenreichstenLänder der Welt - im Vergleich: Deutschland beheimatet etwa 75.000verschiedene Tiere und Pflanzen. Brasilien bietet somit vieleAnsatzpunkte, um die weltweite Biodiversität zu erhalten. In denletzten zehn Jahren sind beachtliche Erfolge bei der Umsetzunginternationaler Verpflichtungen erzielt worden. So konnte die Entwaldung im Amazonas zwischen 2004 und 2014 um etwa 80 Prozent gesenkt werden.Weitere Informationen zum Geschäftsbereich KfW Entwicklungsbank finden Sie unter: www.kfw-entwicklungsbank.deWeitere Informationen zum WWF finden Sie unter: www.wwf.deWeitere Informationen zum Instituto Terra finden Sie unter: www.institutoterra.org