Tropensturm Idai in Südostafrika / Schnelle Hilfe für die Menschen in Simbabwe (FOTO)

Bonn (ots) -Der Tropensturm Idai hat in Südostafrika eine massive humanitäreKatastrophe verursacht und bedroht in den Ländern Mosambik, Malawiund Simbabwe das Leben Tausender Menschen. Die sintflutartigenRegenfälle und Windböen unterspülten Straßen, zerstörten Häuser undverwüsteten ganze Landstriche. Viele Menschen harren aufHäuserdächern und Bäumen aus, die in den kilometerweiten Fluten alsrettende Insel fungieren.Die Bonner Organisation "Help - Hilfe zur Selbsthilfe" ist seitvielen Jahren in Simbabwe mit landwirtschaftlichen Programmen tätigund plant jetzt in der betroffenen Region Nothilfemaßnahmen für 5.000Menschen. Hierzu zählt die Verteilung von Nahrungsmitteln,Haushaltsgegenständen, Dachmaterialien zum Bau von Notunterkünftensowie Tabletten zur Reinigung des Trinkwassers. Die Baumaterialienkönnen auch langfristig verwendet werden."Bei einer Naturkatastrophe solchen Ausmaßes müssen wir schnellhandeln, damit sauberes Trinkwasser, Nahrungsmittel und Schutz vorden Wassermassen zu den Betroffenen gelangt", sagt Karin Settele,Geschäftsführerin bei Help. "Außerdem zerstörten die Fluten die Ernteder Kleinbauern, weshalb schon jetzt eine Nahrungsmittelkriseabsehbar ist. Bei unserer Hilfe müssen wir die Situation in denkommenden Monaten also mitdenken."Help arbeitet seit 1992 in Simbabwe. Die Folgen des Klimawandels,wie heftige Tropenstürme aber auch Dürren und Hitze, bedrohen dieExistenz der Menschen. Mit unseren Projekten zur nachhaltigenLandwirtschaft und Hühnerzucht sichern wir die Ernährung und helfenden Menschen, sich langfristig eine Existenz aufzubauen.Für Redaktionen:Gerne vermitteln wir Ihnen ein Interview oder Hintergrundgesprächmit unserer Geschäftsführerin Karin Settele, die selbst mehrere Jahrein Simbabwe gelebt hat oder unserer Landeskoordinatorin für SimbabweBarbara Mhlanga. Sie erreichen uns unter 0228 91529-13 oder perE-Mail an lehmann@help-ev.de.Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V. ist seit 1981 weltweit imEinsatz für Menschen in Not, unabhängig von Herkunft oderWeltanschauung. Bei Katastrophen leisten wir effektive Soforthilfe.Nach unserem Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe bekämpfen wir Armutund Hunger nachhaltig und schaffen so die Basis für einemenschenwürdige Zukunft.Pressekontakt:Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V.Michael LehmannÖffentlichkeitsarbeitReuterstr. 15953113 BonnFon: 0228 91529-13E-Mail: lehmann@help-ev.dewww.help-ev.deOriginal-Content von: Help - Hilfe zur Selbsthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell