Tropenholz in Grillkohle entdeckt

Hamburg (ots) - Tester haben auch bei deutschen LieferantenTropenholz in Grillkohle und Briketts gefunden. Das ist das Ergebnisder ersten für Verbraucher zu diesem Thema in Auftrag gegebenenUntersuchung in Deutschland; sie liegt dem NDR vorab vor. DasThünen-Kompetenzzentrum Holzherkünfte in Braunschweig untersuchte imAuftrag der Umweltorganisation World Wide Fund For Nature (WWF) 20unterschiedliche Holzkohlen und Briketts. In acht Proben fanden dieForscher Tropenholz - darunter auch von als bedroht geltendenBaumarten wie Bongossi aus westafrikanischen Tropenwäldern undwertvolle Edelhölzer wie Padouk und Mouriri.In Deutschland verkaufte Holzkohle wird fast ausschließlichimportiert. Das Statistische Bundesamt gibt an, dass mehr als 200.000Tonnen Holzkohle im vergangenen Jahr nach Deutschland eingeführtwurden. Die meiste Kohle stammt dabei aus Polen (rund 70.000 Tonnen).Dahinter liegen Nigeria mit rund 30.000 Tonnen und Paraguay mit rund25.000 Tonnen. Auch Polen importiert Holz aus den Tropen.Ob das verwendete Tropenholz in der Grillkohle legal oder illegalgeschlagen wurde, kann die Untersuchungsmethode des Thünen-Institutsnicht nachweisen. Die Ernährungs - und Landwirtschaftsorganisationder Vereinten Nationen (FAO) geht davon aus, dass in Nigeria 75Prozent des Holzeinschlags illegal stattfindet. Auch der Raubbau amsubtropischen Regenwald in Paraguay zeigte zuletzt dramatischeAuswüchse - riesige Waldflächen werden zu Rinderfarmen oderSojaplantagen umgewandelt. Das dafür geschlagene Holz geht unteranderem in die Holzkohleproduktion, wie lokale und internationaleUmweltschutzorganisationen berichten.Johannes Zahnen vom WWF bewertet die Ergebnisse der Untersuchungdaher kritisch. Im NDR Politikmagazin "Panorama 3" sagt er: "In denTropen haben wir nahezu überall auf der Welt das Risiko von illegalemHolzeinschlag, wir haben Raubbau - auch legalen - und völligunökologische Waldvernichtung. Das Ergebnis ist ein Desaster. Beivielen der untersuchten Produkte war auch gar nicht vermerkt, dass essich um Tropenholz handelt. Das heißt, der Kunde wird hier im Dunkelngelassen."Zwar müssen Händler, die Tropenholz importieren, gemäß derEU-Holzhandelsverordnung seit einigen Jahren nachweisen, dass dasHolz aus legalem Einschlag stammt. Die Verordnung gilt jedoch nichtfür Holzkohleprodukte. Nachweise sind daher nicht erforderlich. AufNachfrage teilte die EU-Kommission "Panorama 3" mit, dass dieHolzhandelsverordnung gerade überprüft werde. Lücken in derProduktliste würden gerade identifiziert und Interessenvertretergehört, um Anpassungen der Produktliste vorzunehmen. Ergebnisse sindim Herbst zu erwarten.Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft setzt sichnach eigenen Angaben dafür ein, dass künftig alle Holzprodukteautomatisch unter die Verordnung fallen und gegebenenfalls Ausnahmenerteilt werden."Panorama 3": Dienstag, 22. August, 21.15 Uhr, NDR FernsehenMehr zur Sendung unter www.NDR.de/panorama3