Tronsmart bringt Bang Outdoor-Lautsprecher mit TuneConn™-Technologie auf den Markt und löst damit eine neue Welle von Party-Lautsprechern aus

Shenzhen, China, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) -Tronsmart hat eine hochmoderne patentierte Technologie entwickelt, die den Bereich der Outdoor-Party-Lautsprecher erneut herausfordert.Seit Tronsmart seine SoundPulse®-Technologie eingeführt hat, hat eine Reihe von Tronsmart-Lautsprechern wie Force sehr positives Feedback von Kunden weltweit erhalten. Als bekannte Technologiemarke spezialisiert sich Tronsmart weiterhin auf die neuesten Technologien, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und wettbewerbsfähige Produkte herzustellen. Darüber hinaus verfügt Tronsmart über eine weitere innovative, patentierte drahtlose Übertragungstechnologie - TuneConn™, die eine Dual-DSP-Audioverarbeitung integriert und Ihnen eine Rundum-Verarbeitung bietet, die von EQ bis zu verbesserten Bässen und Höhen, dynamischem Equalizer, dynamischem EQ, verschiedenen DRC-Verarbeitungen und digitalem Verstärker reicht, um eine höhere Auflösung und detailreiches Audiostreaming mit geringerer Verzerrung zu ermöglichen. Die exklusive TuneConn™-Technologie von Tronsmart sorgt für eine hervorragende Synchronisation zwischen verschiedenen Bluetooth-Lautsprechern, so dass mehr als 100 Lautsprecher miteinander verbunden werden können und Musik zum gleichen Takt abspielen.Party war schon immer ein Lebensstil, für den sich die Menschen begeistern. Die Leute fragen sich, ob es tragbare Lautsprecher gibt, die mit mehreren Bluetooth-Lautsprechern gekoppelt werden können, damit sie in verschiedenen Situationen feiern können. Da die Nachfrage steigt, ist Tronsmart bestrebt, die bisherigen Produkte zu erneuern und brandneue Lautsprecher zu entwickeln, um ein Audiovergnügen mit atemberaubendem Stereoklang zu bieten.Der Tronsmart Bang verfügt über die patentierte SoundPulse®-Technologie, die für einen größeren und kraftvolleren Klang als bei herkömmlichen Lautsprechern sorgt. Dank der Tronsmart TuneConn™-Technologie kann der BANG auch mit bis zu 100 anderen BANG Lautsprechern synchronisiert werden, um das Audio- und visuelle Erlebnis zu verstärken, so dass der Klang auch bei Aktivitäten im Freien laut genug ist. Für das ultimative Party-Highlight setzt die BANG ein beatgesteuertes Licht ein, bei dem die LEDs im Rhythmus der Musik pulsieren und leuchten.Das robuste Design mit integriertem Griff ermöglicht einen einfachen Transport und der wasserdichte IPX6-Schutz macht ihn perfekt für den Strand oder den Pool. 15 Stunden Spielzeit und die Notladefunktion machen ihn zum idealen Reisezubehör.Mit der perfekten Kombination aus TuneConn™- und SoundPulse®-Technologie und den oben genannten herausragenden Eigenschaften ist der Tronsmart BANG-Lautsprecher der beste Party-Lautsprecher im Jahr 2022. Er ist jetzt auf der offizielle Website von Tronsmart (https://bit.ly/3sLD4YQ) erhältlich und wird auch bald bei Amazon erscheinen.