Tronox: Da kann man nur noch staunen?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Tronox, die im Segment "Commodity Chemikalien" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 03.08.2018 an ihrer Heimatbörse New York mit 16,95 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Tronox auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet Tronox niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Chemicals. Der Unterschied beträgt 1,78 Prozentpunkte (1,06 % gegenüber 2,84 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 4 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Tronox-Aktie sind 4 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Buy". In diesem Zeitraum stuften 1 Analysten den Titel als Buy ein, 0 als Hold und 0 als Sell. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 26 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (16,95 USD) ausgehend um 53,39 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Tronox von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Während der letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Tronox in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den roten Bereich. Die Aktie erhält von der Redaktion deshalb eine "Sell"-Bewertung. Die Intensität bzw. vereinfacht ausgedrückt die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Tronox wurde deutlich mehr diskutiert als normal, außerdem ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Buy"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Sell"-Rating.