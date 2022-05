Tromox Ukko S gewinnt den iF Design Award 2022

Berlin (ots/PRNewswire) -Tromox Ukko S, das neueste Elektromotorrad von Tromox, wurde mit dem iF DESIGN AWARD 2022 als einer der Top-Gewinner des weltbekannten Designlabels in der Kategorie Automobile/Fahrzeuge ausgezeichnet.Das Tromox Ukko S überzeugte die 132-köpfige Jury der Weltelite unter fast 11.000 Bewerbungen aus 57 Ländern mit seiner 100%igen elektrischen Funktion, seinem einzigartigen Hightech-Design und seiner überlegenen Leistung.Der iF Design Award ist einer der wichtigsten Designpreise der Welt und gilt als Qualitätsmaßstab für außergewöhnliches Design. Die iF Jury würdigte das Tromox Ukko S für seine soziale Wirkung, sein Designkonzept und die Abgrenzung zu anderen ähnlichen Produkten.Das Tromox Ukko S wurde für urbane Fahrer entwickelt, die die Stadt durchqueren und die Freude am Fahren in den Vororten auf eine grüne und umweltfreundliche Art und Weise ausleben möchten. Damit wird nicht nur die Nachhaltigkeit angesichts des Klimawandels gefördert, sondern auch die Schaffung einer CO2-neutralen Zukunft vorangetrieben. Das Tromox Ukko S entspricht auch dem Zukunftstrend der Mobilitätstechnologie. Es ist bei jungen Fahrern aus aller Welt wegen seines unverwechselbaren und stilvollen Aussehens und seiner einzigartigen Social-Networking-Eigenschaften beliebt - die automatische Erkennungsfunktion ermöglicht es den Fahrern, sich mit anderen Nutzern eines Tromox Ukko S zu verbinden.„Der iF Design Award verdeutlicht die harte Arbeit, die das gesamte Tromox-Team in das Design des Ukko S gesteckt hat. Es ist ein leichtes, intelligentes Hochgeschwindigkeits-Elektromotorrad, das den Nutzern ein Gefühl der Kontrolle vermittelt, dass das von Zweirädern mit Benzinmotor übertrifft", erklärte Tromox-Gründer Porter Chen.„Wir fühlen uns geehrt, dass unser Design von der iF-Jury anerkannt wurde. Tromox wird sich darauf konzentrieren, Produkte für die Elektromobilität zu entwickeln, die einen positiven Beitrag zum weltweiten Umweltschutz leisten können."Tromox hat sich zum Ziel gesetzt, ein weltweit führendes Unternehmen in der Elektromobilitätsbranche zu werden, das Elektromotorräder exklusiv für junge Fahrer auf der ganzen Welt herstellt.Weitere Informationen finden Sie unter www.tromox.com und folgen Sie @tromox_official (https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/tromox_official/) auf Instagram und @tromoxofficial (https://m.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Ftromoxofficial&refsrc=deprecated&_rdr)auf Facebook. Für Zusammenarbeit und weitere Anfragen senden Sie bitte eine E-Mail an info@tromox.com und wir helfen Ihnen gerne weiter.Offizielle Website: www.tromox.comFacebook: https://www.facebook.com/tromoxofficialInstagram: https://www.instagram.com/tromox_official/Linkedin: https://www.linkedin.com/company/tromox/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1826523/image_1.jpgPressekontakt:Melody,Melody.mo@tromox.com,+86-15167174558Original-Content von: Tromox, übermittelt durch news aktuell