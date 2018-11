Trockene Augen durch Brustkrebstherapie / TRB Chemedica AG spendet mit der Kampagne THINK PINK! VISMED® GEL für den Verein Brustkrebs Deutschland e. V. (FOTO)

Feldkirchen (ots) -Mit einer Spendenaktion unter dem Motto THINK PINK! VISMED® GELsensibilisiert die TRB Chemedica AG bis Dezember 2018 zu denmöglichen Auswirkungen einer Brustkrebstherapie auf dieAugenoberfläche und unterstützt damit den Verein BrustkrebsDeutschland e. V.Die Nebenwirkungen einer Chemotherapie gegen Brustkrebs können auchdie Augen der Patientinnen betreffen. Besonders im Verlauf der erstendrei Behandlungszyklen sind Frauen anfälliger, Veränderungen derAugenoberfläche und des Tränenfilms zu entwickeln.(1) Das liegtdaran, dass einige Chemotherapeutika die natürliche Zusammensetzungdes Tränenfilms verändern, [...] was zu Symptomen des Trockenen Augesund Entzündungen im Bereich der Augenlider führt.(2) Daher spendetdie TRB Chemedica AG über den Brustkrebsmonat Oktober hinaus 1 EURfür jede bis Dezember 2018 verkaufte Packung VISMED® GEL und VISMED®GEL MULTI an den Verein Brustkrebs Deutschland e. V. Diekonservierungsmittelfreien Augentropfen mit Hyaluronsäure werden seit15 Jahren erfolgreich zur Therapie bei Trockenen Augen eingesetzt.(1) Hippokratia, 2013; 17, 2: 120-125(2) Al-Tweigeri T, Nabholtz JM, Mackey JR (1996) Ocular toxicity andcancer chemotherapy. A review. Cancer; 78: 1359-1373Pressekontakt:Carolin KromerManager Marketing & Public Relationskromer@trbchemedica.deTelefon: 089 46 14 83 32Mobil: 0151 74 30 85 73Original-Content von: TRB Chemedica AG, übermittelt durch news aktuell