Trivago-Aktien haben vielleicht ihren Tiefpunkt erreicht

Es brauchte nicht viel, um den Trivago (WKN: A2DH0T) -Investoren den größten wöchentlichen Gewinn im kurzen, aber harten Leben des Reise-Website-Betreibers als börsennotiertes Unternehmen zu ermöglichen. Trivago-Aktien stiegen letzte Woche um 26 %, nachdem PAR Investment Partners den Ausbau seiner Position bekannt gab.

Letzte Woche erweiterte die in Boston ansässige Private-Equity-Gesellschaft über eine private Transaktion ihre Position durch den Kauf von 7 Millionen Aktien. Um die Aktien von den verkaufenden Gründern und ehemaligen Trivago-Geschäftsführern zu kaufen, zahlte PAR Investment 4,47 USD je Aktie. Dies war ein tolles Geschäft für PAR, denn die Aktie beendete die Woche 35 % höherer als der private Transaktionspreis. Dieser wurde nur vier Tage zuvor festgelegt. Ob der Markt dies nun als die Weitergabe von Verkaufsdruck interpretiert oder fühlt, dass PAR andere Investoren anzieht, der Kurssprung der letzten Woche macht jedenfalls deutlich, dass dem Markt das Geschäft gefällt.

Verpasste Anschlüsse

Trivago ist seit fast zwei Jahren an der Börse. Es mag für einige eine Überraschung sein, dass es nie eine größere wöchentliche Performance als die Steigerung von 25,7 % in der letzten Woche gab. Trivago hatte ein paar Wochen, in denen es sich einem 20 %-Kurssprung näherte, aber nicht mehr. Selbst Trivagos Börsengang Ende 2016 war ein wenig enttäuschend, da die Aktie am ersten Handelstag weniger als 8 % zulegte.

Der uninspirierte Handel in der Vergangenheit war gerechtfertigt. Der Spezialist für Hotel-Metasuche verzeichnete in den beiden letzten Quartalen ein langsameres Umsatzwachstum und gegenüber dem Vorjahr sogar Umsatzrückgänge. Im letzten Quartal sank der Umsatz um 21 %, da zweistellige prozentuale Rückgänge bei qualifizierten Empfehlungen und Einnahmen pro Empfehlung das Unglück noch verschlimmerten. Auch der Verlust nahm zu.

Im brutalen zweiten Quartal erreichte die Aktie Ende Juli 2018 ein Allzeittief. Seitdem ist sie um 50 % gestiegen, obwohl sie immer noch knapp 50 % unter ihrem IPO-Preis liegt.

Investoren werden PAR Investment Partners Absichten herausfinden wollen, aber der große Aktienkauf letzte Woche ist ein gutes Zeichen. Mindestens ein positiver Hinweis auf eine mögliche Trendwende war im ansonsten trüben Finanz-Update dieses Sommers bereits zu erkennen: Die Rendite der Werbeausgaben verbesserte sich fortlaufend. Dies ist eine wichtige Angelegenheit, da die beiden größten Werbetreibenden ihre Gebote reduziert hatten. Die Transaktion der letzten Woche hat die Voraussetzungen für weitere Anstiege oder zumindest Stabilität geschaffen. An dieser Stelle ist jede Alternative besser als die aktuelle Situation.

Anmerkung der Redaktion: Dieser Artikel wurde neu veröffentlicht, um Informationen über PARs Beteiligung und Trivagos Umsatzentwicklung zu korrigieren und zu verdeutlichen.

Rick Munarriz besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool empfiehlt Trivago -Aktien.

Dieser Artikel von Rick Munarriz erschien am 24.09.2018 auf Fool.com. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.