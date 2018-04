Triumph startet eine globale Kampagne, die im kollektiven Empowerment wurzelt

Zürich (ots/PRNewswire) -#TogetherWeTriumphTriumph, eine der weltweit führenden Marken für Unterwäsche undDessous startet eine weltweite Kampagne #TogetherWeTriumph.Empowerment ist eine Anerkennung von Schwesternschaft undZusammenhalt und kennzeichnet eine neue kreative Richtung für dieMarke im Jahr 2018.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/660081/Triumph_Lingerie_Survey_Infographic.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/660081/Triumph_Lingerie_Survey_Infographic.jpg) )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/660082/Triumph_Lingerie.jpg )Seit über 130 Jahren unterstützt Triumph Frauen durch seineProdukte, gibt ihnen das Gefühl von absolutem Vertrauen und bietetihnen passende Lösungen für alle Formen und Größen. Eingebettet indie Werte von Triumph ist die Unterstützung von Frauen, die sichgegenseitig unterstützen. Tausende Angestellte repräsentieren dieMarke und erbringen jeden Tag Spitzenleistungen, angefangen vonDesign und Innovation bis hin zu den Beratungsexperten im Geschäft.#TogetherWeTriumph feiert Frauen auf der ganzen Welt.Die neue Kampagne ist eine mutige Bekennung zu Empowerment undStärke und wird durch eine Reihe von Momenten aus der Praxisreflektiert, bei denen in jeder der kurzen Szenen Freundlichkeit undVerständnis vermittelt werden. Wir fangen mit einer Frau an, dieeiner anderen mit ihrem Kleinkind hilft, eine Freundin kommt deranderen zu Hilfe, reicht eine Hand, um ihr aufzuhelfen, eine Szeneaus einer Ehe, ein Augenblick von Triumph auf der Bühne und eineabschließende Szene von Solidarität, die zeigt, dass Frauen zusammenstärker sind und sogar noch stärker, wenn sie jeden Tag durch Triumphunterstützt werden.Triumph Managing Partner Markus Spiesshofer sagt dazu: "Es istkein Geheimnis, dass hinter jeder Frau eine andere steht, die sieinspiriert und ihr hilft, und das wollen wir feiern. Dies ist aucheine Feier unserer Triumph-Familie. Unsere Angestellten auf derganzen Welt verbessern und entwerfen laufend neue Arten vonUnterwäsche, wobei sie an alle Frauen denken. Heute ist die Botschaftdes weiblichen Empowerment unglaublich relevant und verdient unsereUnterstützung."Suzanne McKenna, Head of Brand, kommentiert: "Unsere Kampagne imJahr 2018 hat einen digitalen und einen gesellschaftlichen Fokus, denwir vorantreiben werden, um unseren Kundinnen auf einer tieferenEbene näher zu kommen, indem wir sie in den Mittelpunkt stellen.Indem wir uns bewusst von einer produktzentrierten Kampagnewegbewegen, haben wir eine frische Perspektive für unsereKommunikation auf allen Kanälen gewonnen."Triumph stellt seit über 130 Jahren Unterwäsche her und stelltdabei sicher, dass Frauen dadurch fantastisch aussehen und sich auchso fühlen. Seit 1886 versteht Triumph, dass sich mit perfektsitzenden Dessous das Gefühl echter Unterstützung einstellt, wasFrauen in der ganzen Welt jeden Tag Selbstbewusstsein verleiht.Triumph International ist eines der weltgrößten Unternehmen fürUnterwäsche mit über 2.000 Geschäften und 40.000 Großhändlernweltweit und verkauft Produkte an 3.600 kontrolliertenVerkaufsstellen mit einem weltweiten Vertriebsnetz in 120 Ländern.TRIUMPH ist ein eingetragenes Markenzeichen der UnternehmensgruppeTriumph.#TogetherWeTriumphhttp://www.triumph.comPressekontakt:Carla GordonCarla.gordon@triumph.com+44-207-907-7809Original-Content von: Triumph Lingerie, übermittelt durch news aktuell