Triumph für SKODA: Titelverteidiger Fabian Kreim/Frank Christian siegen beim DRM-Saisonauftakt (FOTO)

St. Wendel (ots) -- Sieg-Hattrick bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye für das SKODAAUTO Deutschland Duo Fabian Kreim/Frank Christian- Vier SKODA FABIA R5 unter den besten Sechs, darunter auch PrinzAlbert von Thurn und Taxis- Fabian Kreim: "Der erste Schritt zur erfolgreichenTitelverteidigung ist gemacht"Neues Rallye-Jahr, altes Bild: Die Titelverteidiger FabianKreim/Frank Christian (D/D) triumphieren beim Saisonauftakt derDeutschen Rallye-Meisterschaft (DRM). Mit einer hochkonzentriertenLeistung sichert sich das SKODA AUTO Deutschland Duo den dritten Siegin Serie bei der ADAC Saarland-Pfalz-Rallye gegen starke Konkurrenz.Insgesamt landen vier SKODA FABIA R5 unter den besten Sechs derGesamtwertung."Die erste Rallye im Jahr ist immer etwas ganz Spezielles. Deshalbfreuen wir uns auch ganz besonders darüber, dass uns derSieg-Hattrick bei der Saarland-Pfalz-Rallye geglückt ist", bilanziertKreim. "Der erste Schritt zur erfolgreichen Titelverteidigung istgemacht. Aber das war wirklich ein richtig hartes Stück Arbeit." DieKonkurrenz macht den Piloten von SKODA AUTO Deutschland das Lebenschwer, nach gut 125 Wertungskilometern liegen die ersten Fünf derGesamtwertung innerhalb von 46,9 Sekunden. Ganz oben steht jedoch amEnde einmal mehr Fabian Kreim: Der nervenstarke SKODA Junior hatdamit saisonübergreifend die letzten sechs Läufe in der DRM in Folgegewonnen.Im Unterschied zu den verschneiten Pisten im Vorjahr startet dieSaarland-Pfalz-Rallye in diesem Jahr bei fast idealenWetterbedingungen. Kreim/Christian übernehmen gleich in der erstenWertungsprüfung ,Haupersweiler 1' die Spitze und bauen sie trotzverhaltenem Tempo im Stadtrundkurs - sonst eine Domäne des jungenPiloten aus dem Odenwald - Sekunde um Sekunde aus. Doch die Jäger,allen voran Markenkollege Dominik Dinkel sowie Peugeot-PilotChristian Riedemann und Ford-Neuzugang Rene Mandel, bleiben dran.Kreim/Christian müssen von der Spitze weg alles geben, um dieVerfolger auf Distanz zu halten. Als zwei Prüfungen vor Ende derRallye starker Regen einsetzt, halbiert sich der Vorsprung derSlick-bereiften Titelverteidiger auf dem teilweise neu asphaltiertenund tückisch glatten Rundkurs in St. Wendel, doch mit der Bestzeitauf der abschließenden Powerstage sichern sie sich neben demGesamtsieg auch fünf wertvolle Zusatzpunkte für die Meisterschaft.Der letztjährige Vizemeister Christian Riedemann (D) hat als Zweiteram Ende 15,7 Sekunden Rückstand.Nur hauchdünn das Podest verpassen die SKODA Teams SandroWallenwein/Marcus Poschner (D/D) und Dominik Dinkel/Christina Kohl(D/D) auf den Plätzen vier und fünf. Dinkel lag lange sogar aufPosition zwei. Für große Begeisterung sorgt zudem ein echterBlaublüter: Prinz Albert von Thurn und Taxis (D) überzeugt alsSechster im Hightech-Allradler SKODA FABIA R5 und sagt: "Das war derperfekte Testlauf für meinen Start in der Rallye-Europameisterschaft.Das Niveau in der DRM ist sehr hoch." Fanden auch Tausende Fans, dievor allem beim Rundkurs durch die Innenstadt von St. Wendel für echteGänsehautatmosphäre sorgen."Das war wirklich eine perfekte Show zum Saisonauftakt. Unser DuoFabian Kreim und Frank Christian hat sich keinen Fehler erlaubt undeinen ganz wichtigen Sieg eingefahren. Aber es ist schon zu spüren,dass die Konkurrenz in diesem Jahr noch härter sein wird. Auch dieanderen SKODA Piloten Sandro Wallenwein, Dominik Dinkel und PrinzAlbert von Thurn und Taxis haben beste Werbung für die Marke SKODAgemacht. Das wird eine ganz spannende Saison", bilanziert AndreasLeue, Teamleiter Motorsport und Tradition von SKODA AUTO Deutschland,und verspricht: "Wir wollen bei der ADAC Hessen Rallye Vogelsberg am7. und 8. April, Heim-Rallye unseres Teams, so weitermachen."Die Zahl zur Saarland-Pfalz-Rallye: 11Der SKODA FABIA R5 ist auch beim Start in die DeutscheRallye-Meisterschaft 2017 das überragende Auto. Auf elf der zwölfWertungsprüfungen markiert ein Pilot im Turbo-Allradler ausTschechien die Bestzeit. SKODA AUTO Deutschland Pilot Fabian Kreimtoppt achtmal die Zeitenliste. Markenkollege Sandro Wallenwein istzweimal Schnellster, Dominik Dinkel liegt im FABIA R5 einmal vorn.Saarland-Pfalz-Rallye - DRM-Endstand:1. Kreim/Christian, SKODA FABIA R5, 1:17.35,9 Std.2. Riedemann/Wenzel, Peugeot, 208 T16 R5, + 0.15,7 Min.3. Mandel/Zenz, Ford Fiesta R5, + 0.44,2 Min.4. Wallenwein/Poschner, SKODA FABIA R5, + 0.45,3 Min.5. Dinkel/Kohl, SKODA FABIA R5, + 0.46,9 Min.6. Von Thurn und Taxis/Degandt, SKODA FABIA R5, + 2.49,0 Min.TV-ZeitenSonntag, 5. März 201707:30 Uhr n-tv, PS - Die Deutsche Rallye-Meisterschaft 18:45 UhrSR, Sportarena 22:05 Uhr SWR Flutlicht Sport im Dritten (Fabian Kreimlive im Studio)Samstag, 11. Deutsche Rallye-Meisterschaft (DRM) 201703.03. - 04.03.2017 Saarland-Pfalz07.04. - 08.04.2017 Vogelsberg/Hessen 05.05. - 06.05.2017 Sulingen26.05. - 27.05.2017 Sachsen 23.06. - 24.06.2017 Stemwede 04.08. -05.08.2017 Thüringen 08.09. - 09.09.2017 Niedersachsen 20.10. -21.10.2017 3-Städte