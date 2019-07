Triumph Science & Technology Co Ltd: Lohnt sich die Aufruhr?

Triumph Science & Technology Co Ltd notiert aktuell (Stand 07:50 Uhr) mit 5.19 CNH beinahe gleich (+0.06 Prozent).

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Triumph Science & Technology Co Ltd einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Triumph Science & Technology Co Ltd jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Triumph Science & Technology Co Ltd ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Triumph Science & Technology Co Ltd-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,44, was eine "Hold"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,6, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Hold" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

2. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Triumph Science & Technology Co Ltd beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,75 Prozent und liegt mit 0,04 Prozent nur leicht über dem Mittelwert (0,71) für diese Aktie. Triumph Science & Technology Co Ltd bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("") liegt Triumph Science & Technology Co Ltd mit einer Rendite von 4,95 Prozent mehr als 22 Prozent darüber. Die ""-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -19,76 Prozent. Auch hier liegt Triumph Science & Technology Co Ltd mit 24,71 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.