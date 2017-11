Trittin zieht kritische Bilanz der bisherigen Jamaika-Sondierungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat vor der entscheidenden Woche der Jamaika-Sondierungen eine kritische Bilanz bisheriger Verhandlungsfortschritte gezogen. "Diese Woche war für uns ernüchternd", sagte der Ex-Umweltminister dem "Tagesspiegel" (Sonntagsausgabe). "Wenn heute Grünen-Parteitag wäre, müsste ich sagen: Von unserem Zehn-Punkte-Programm ist noch kein einziger Punkt umgesetzt. Für die Grünen steht es 0:10."

Trittins Partei will am 25. November auf einem Parteitag über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen entscheiden. Grundlage soll ein Sondierungspapier sein, welches die Jamaika-Parteien in der kommenden Woche fertigstellen wollen.

