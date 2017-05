Trittin sieht Jamaika-Koalition in Schleswig-Holstein skeptisch

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin sieht eine mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, FDP und Grünen in Schleswig-Holstein mit Skepsis. "Wenn man sich anschaut, was Robert Habeck in den letzten fünf Jahren beim Ausbau der Windenergie erreicht hat, dann ist die SPD der bessere Koalitionspartner in Kiel als eine CDU, die dagegen war", sagte der ehemalige Bundesumweltminister dem "Spiegel". Er verteidigte seine umstrittene Bemerkung, wonach Grüne und FDP lieber mit dem Wahlverlierer SPD koalieren sollten, weil dann "mehr von Kuchen" übrig bliebe, räumte aber gleichzeitig ein: "Das war vielleicht eine Überdosis Realpolitik."

Trittin war für seine Aussage in der Talkshow "Anne Will" heftig kritisiert worden, auch von dem Grünen-Vizeministerpräsidenten in Kiel, Robert Habeck. Die Grünen im Norden haben inzwischen Koalitionsverhandlungen mit Union und FDP aufgenommen, in drei Wochen soll ein Koalitionsvertrag stehen. Trittin sagte, er sei sich sicher, dass die Grünen nicht zwischen zwei bürgerlichen Parteien zerrieben würden. "Die werden verantwortlich entscheiden."

Foto: über dts Nachrichtenagentur