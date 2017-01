Trittin lobt Obamas Leistungen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Jürgen Trittin, Mitglied im Auswärtigen Ausschuss, hat die Leistungen von US-Präsident Barack Obama in seiner Amtszeit gelobt. Obama habe "jene Gesundheitsreform geschafft, an der seine Vorgänger gescheitert sind und eine Krankenversicherung für alle Bürger eingeführt", sagte Trittin am Mittwoch. "Mit seiner Investitionspolitik sind die USA besser aus der Wirtschaftskrise herausgekommen als Europa. Am Ende von Obamas Amtszeit lag die Arbeitslosenrate halbiert bei 4,7 Prozent. Seit 2010 sind 15,8 Millionen Jobs geschaffen worden."

Insgesamt sei die Bilanz von acht Jahren Obama positiv, auch wenn der scheidende US-Präsident nicht alle seine Ziele erreicht habe. Obama hatte am Dienstag seine Abschiedsrede in Chicago gehalten. Dabei rief er die US-Bürger zu Zusammenhalt auf. Am 20. Januar wird Donald Trump planmäßig das Amt des US-Präsidenten übernehmen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur