BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Jürgen Trittin (Grüne) hat die Bundesregierung dazu aufgefordert, das Versprechen auf Frieden, Demokratie und Wohlstand in ganz Europa zu realisieren. "Das ist die richtige Antwort auf Donald Trump: Er will spalten, wir müssen Europa zusammenhalten", sagte Trittin gegenüber "Bild" (Montag). Um eine gemeinsame, starke Europäische Union zu ermöglichen, müsse aber die Wirtschaft- und Finanzkrise, die in weiten Teilen Europas noch nicht überwunden sei, endlich behoben werden.

Rechtspopulisten wie Marine Le Pen sagte Trittin den Kampf an: "Marine Le Pen möchte, dass sich jeder Mitgliedstaat in Europa in die schwache Situation begibt, in der heute Mexiko ist. Mexiko wird erpresst durch Donald Trump und durch die Unternehmen, die in Mexiko investieren wollen und Mexiko kann sich dagegen kaum wehren, weil es viel zu klein ist."

