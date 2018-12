Triton: Tut sie es noch ein Mal?

In unserer neuen Analyse nehmen wir Triton unter die Lupe, ein Unternehmen aus dem Markt "Handelsunternehmen und Distributoren". Die Triton-Aktie notierte am 11.12.2018 mit 32,28 USD, die Heimatbörse des Unternehmens ist New York.

Die Aussichten für Triton haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Die Anleger diskutierten nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen. Dies führt zu einem "Hold"-Rating. Damit erhält die Triton-Aktie ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für die Triton sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Triton vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Triton. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 43 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 33,21 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 32,28 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,95 und liegt mit 86 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Industrial Services) von 48,05. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Triton auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.