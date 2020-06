Triton -Bermuda: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Triton International":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Triton -Bermuda, die im Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 10.06.2020, 22:01 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 30.85 USD.

Wie Triton -Bermuda derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Triton -Bermuda. Es gab insgesamt neun positive und ein negative Tage. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Triton -Bermuda daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Triton -Bermuda von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für die Triton -Bermuda sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 1 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Triton -Bermuda vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Triton -Bermuda. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 42 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 30,31 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 32,23 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Buy".

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Triton -Bermuda für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Triton -Bermuda für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung erfuhr in diesem Zeitraum kaum Änderungen. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Triton -Bermuda insgesamt ein "Hold"-Wert.