Triple-S Management: Tacheles!

Am 27.07.2018 ging die Aktie Triple-S Management an ihrem Heimatmarkt New York mit dem Kurs von 35,75 USD aus dem Handel. Das Unternehmen gehört zum Segment "Managed Health Care".

Wie Triple-S Management derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 7 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Triple-S Management in den vergangenen Wochen jedoch deutlich eingetrübt. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Sell"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Triple-S Management haben unsere Programme in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen. Triple-S Management bekommt dafür eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Sell" bewertet.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Triple-S Management ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Triple-S Management-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 91,2, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 85,89, der für diesen Zeitraum eine "Sell"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Triple-S Management-Aktie sind 0 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Triple-S Management vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 20 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (35,75 USD) ausgehend um -44,06 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Triple-S Management von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.