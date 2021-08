Triple-S Management Aktie: Knaller-Deal!

Die GuideWell Mutual Holding Corporation, Muttergesellschaft der Blue Cross and Blue Shield of Florida Inc, wird die Triple-S Management Corp (NYSE:GTS) für einen Eigenkapitalwert von ca. 900 Millionen Dollar übernehmen.

Das sind die wichtigsten Zahlen des Deals

Der Angebotspreis von 36,00 $ pro Aktie in bar entspricht einem Aufschlag von 49 % auf den gestrigen Schlusskurs von 24,19 $.

Der Angebotspreis entspricht auch einem Aufschlag von etwa 49 %



