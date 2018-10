Triple-Play-Tarife: Fernsehen über den Internetanschluss ab vier Euro im Monat (FOTO)

München (ots) -Deutliche Unterschiede zwischen Anbietern bei Preis und Anzahlverfügbarer HD-Sender / Hardware für TV-Empfang (Receiver) bei allenTriple-Play-Angeboten inklusiveTriple-Play-Tarife bieten schnelles Internet, Telefon undhochauflösendes Fernsehen (HD-TV) aus einer Hand. Für denTV-Anschluss via Internet zahlen Verbraucher bei Kabelanbietern imgünstigsten Fall nur vier Euro Aufpreis im Monat. Bei überregionalenDSL-Anbietern gibt es HD-TV zusätzlich zur Doppelflatrate ausInternet und Telefon ab acht Euro monatlich.Positiv: Bei allen betrachteten Angeboten ist die notwendigeHardware (Receiver) für den (HD)-TV-Empfang inklusive. Für die Dauerder Vertragslaufzeit ist sie bei den meisten Anbietern sogar gratis.Die durchschnittlichen Gesamtkosten für die betrachtetenTriple-Play-Angebote variieren zwischen 14 und 35 Euro im Monat. Jenach Tarif sind darin bereits zwischen 22 und 47 HD-Sender enthalten.Weitere hochauflösende Kanäle sind gegen Aufpreis erhältlich. ZumVergleich: HD-Fernsehen mit vergleichbarer Senderzahl kostet überAntenne im Schnitt fünf Euro pro Monat, über Satellit sogar rund neunEuro."Mit Triple-Play-Tarifen erhalten Verbraucher bequem alles auseiner Hand - und das meist zu günstigen Konditionen", sagt ErwinBiebrich, Geschäftsführer Telekommunikation bei CHECK24.Web-TV & Video-on-Demand: eingeschränkte Alternative fürhochauflösendes FernsehenVerbraucher haben außerdem die Möglichkeit, überOnline-Streaming-Dienste fernzusehen. Das bietet sich an, wennüberhaupt kein Fernsehanschluss vorhanden ist. Vorteil: Es fallenkeine Kosten für einen Receiver an. Die Sendervielfalt (in HD) istbei den Web-TV-Anbietern allerdings eingeschränkt, v. a. ingünstigeren Paketen. Je nach Anzahl der Sender und Umfang desHD-Angebots ist Web-TV bei Anbietern wie Zattoo, Waipu oder Maginebereits kostenlos erhältlich. Vollumfängliche Pakete kosten bis zu240 Euro im Jahr.Des Weiteren kommen Verbraucher über Video-on-Demand-Dienste (VoD)an umfangreiche Bewegtbildangebote. Gegen eine monatliche Gebührzwischen sechs und elf Euro stellen Anbieter wie Netflix, AmazonPrime Video oder Maxdome tausende nationale und internationale Filmeund Serien zur Verfügung. Klassische Fernsehsender sind hier nicht zufinden.Anbieterwettbewerb senkt Preis für InternetzugangVergleichsportale fördern den Wettbewerb zwischen Anbietern vonInternettarifen. So sparten Verbraucher durch den Wechsel innerhalbeines Jahres durchschnittlich 352 Euro. Das ergab eine repräsentativeStudie der WIK-Consult, einer Tochter des WissenschaftlichenInstituts für Infrastruktur und Kommunikationsdienste (WIK).*Kunden, die Fragen zum passenden Internettarif haben, z. B. zumAngebot von Triple-Play-Tarifen, erhalten bei den CHECK24-Experteneine persönliche Beratung per Telefon oder E-Mail. Diespezialisierten Berater sind an sieben Tagen die Woche erreichbar.*Quelle: WIK-Consult,http://www.wik.org/fileadmin/Studien/2018/2017_CHECK24.pdfÜber CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenloseOnline-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenzund Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro.Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 30 Banken, über 250Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 5.000angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehrals 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Hotels, mehr als 700Fluggesellschaften und über 90 Pauschalreiseveranstaltern. DieNutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönlicheKundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucherkostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung. DasUnternehmen CHECK24 beschäftigt gut 1.000 Mitarbeiter gruppenweit mitHauptsitz in München.Pressekontakt:Philipp Lurz, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1173,philipp.lurz@check24.deDaniel Friedheim, Director Public Relations, Tel. +49 89 2000 471170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell