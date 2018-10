TripAdvisor: Wie ist der Stand der Dinge?

Weitere Suchergebnisse zu "TripAdvisor":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Jens Becker berichtet, wie es um TripAdvisor steht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Am 2. Oktober um 18:06 Uhr notierte TripAdvisor im Markt „Internet Einzelhandel“ der NASDAQ GS bei 50,4 USD deutlich im Minus (-1.31 Prozent). Die Entwicklung! In den letzten zwei Wochen wurde TripAdvisor von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.