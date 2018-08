TripAdvisor Inc. Aktie: Die Probleme sind vielfältig

Weitere Suchergebnisse zu "TripAdvisor":

TA hat 2017 mit einem Verlust abgeschlossen, der aber in erster Linie auf die hohe Steuerzahlung in Höhe von 129 Mio $ im Zusammenhang mit der US-Steuerreform zurückgeht. Während der Umsatz dank der guten Dynamik im Nicht-Hotel-Segment ein Plus von 5,1% verzeichnete, hat TA weiter mit einer erodierenden Ertragskraft im Hotel-Segment zu kämpfen. CEO Kaufer räumte ein, dass es im Hotel-Bereich ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.