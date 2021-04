Triodos Bank tritt Net-Zero Banking Alliance bei

Frankfurt am Main (ots) - Die Triodos Bank ist eine der ersten Banken, die der von den Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero Banking Alliance (NZBA) (http://www.unepfi.org/net-zero-banking)beigetreten ist und damit den Grundstein für die große, aber entscheidende Herausforderung legt, vor der die globale Bankengemeinschaft steht. Die Allianz wurde am 21. April ins Leben gerufen.Insgesamt 43 Banken aus 23 Ländern (mit Aktiva von 28,5 Billionen US-Dollar) bilden die Net-Zero Banking Alliance, deren Mitglieder sich verpflichten, die betrieblichen und zurechenbaren Emissionen ihres Portfolios bis 2050 oder früher auf einen Netto-Null-Emissionspfad auszurichten. Die Gründung der Allianz baut auf den Verpflichtungen der Principles for Responsible Banking (https://www.triodos.com/press-releases/2018/triodos-contributes-to-un-principles-for-responsible-banking) auf.Peter Blom, Vorstandsvorsitzender der Triodos Bank: "Wir begrüßen die Net-Zero Banking Alliance und die Verpflichtung der Unterzeichner, Richtlinien und Strategien zu verabschieden, um eine Netto-Null-Wirtschaft zu erreichen. Wir ermutigen alle Banken, sich Ziele zu setzen, um Net-Zero deutlich vor 2050 zu erreichen. Uns läuft die Zeit davon, und ohne entschlossenes Handeln aller globalen Akteure werden die Pariser Klimaziele unerreichbar sein. Wenn das passiert, werden zukünftige Generationen gezwungen sein, mit den negativen Auswirkungen des unkontrollierten Klimawandels fertig zu werden. Die Triodos Bank steht hinter dem ehrgeizigsten Szenario des Pariser Abkommens, den globalen Temperaturanstieg auf maximal 1,5°C zu begrenzen. Der heutige Klimanotstand kann nur bewältigt werden, wenn wir alle die Verantwortung übernehmen, zu handeln - und zwar gemeinsam."Als Unterzeichner des NZBA bekräftigt die Triodos Bank ihr Engagement für den Umgang mit dem Klimawandel durch ihre Betriebs- und Kreditvergabepraktiken. Seit ihrer Gründung im Jahr 1980 hat sich die Bank stets für die Verbesserung der Umweltauswirkungen und -ergebnisse eingesetzt. Allein im Jahr 2020 haben die Triodos Bank und ihre Investmentfonds Projekte für erneuerbare Energien und Energieeinsparungen finanziert, die das Äquivalent von über 5,7 Milliarden mit dem Auto zurückgelegten Kilometern vermieden haben.Die Triodos Bank hat sich außerdem verpflichtet, ein wissenschaftlich fundiertes Netto-Null-Ziel festzulegen, das auf einem umfassenden Verständnis der aktuellen direkten Emissionen und derjenigen aller ihrer Kredite und Investitionen beruht. Um eine robuste Methodik zu gewährleisten, hat Triodos die Entwicklung der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) (https://carbonaccountingfinancials.com/) unterstützt, die inzwischen von über 100 Finanzinstituten weltweit übernommen wurde.Triodos hat andere Finanzinstitute dazu aufgefordert, als Branche einen ähnlichen Weg einzuschlagen, um den globalen Temperaturanstieg in akzeptablen Grenzen zu halten, und den Finanzsektor dazu gedrängt, seine fossilen Anlagen zu veräußern. Das Visionpaper der Triodos Bank zu Energie und Klima (https://www.triodos.com/press-releases/2019/financial-sector-needs-to-take-leading-role-to-address-the-climate-emergency)forderte alle Finanzinstitute auf, eine führende Rolle bei der Bewältigung des Klimanotstands zu übernehmen.Im NZBA heißt es: "Diese Selbstverpflichtung erkennt die entscheidende Rolle der Banken bei der Unterstützung des Übergangs der Realwirtschaft zu Netto-Null-Emissionen an, aber wir werden dieses Ziel nur erreichen, wenn auch unsere Kunden und andere Stakeholder ihren Teil dazu beitragen. Wir geben diese Verpflichtung in der Erwartung ab, dass die Regierungen ihren eigenen Verpflichtungen nachkommen werden, um sicherzustellen, dass die Ziele des Pariser Abkommens erreicht werden."Pressekontakt:Pressekontakt:Ansprechpartner für weitere Informationen:Florian KossLeiter Kommunikation & MarketingTriodos Bank N.V. DeutschlandFalkstraße 5D-60487 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69-7171-9183Fax.: +49 (0)69-7171-9223E-mail: presse@triodos.deOriginal-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuell