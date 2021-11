Triodos Bank setzt sich das Ziel, bis 2035 ein Netto-Null-Portfolio zu erreichen

Zeist/Frankfurt (ots) -Die Triodos Bank, die seit mehr als 40 Jahren eine Vorreiterrolle im Bereich der nachhaltigen Finanzwirtschaft einnimmt, möchte so früh wie möglich, spätestens jedoch bis 2035, ein Netto-Null-Portfolio erreichen. Ziel ist es, die Treibhausgasemissionen aller Kredite und Fonds der Triodos Bank auf der Grundlage wissenschaftlich fundierter Zielvorgaben stark zu reduzieren. Die verbleibenden Emissionen werden durch umfangreiche Investitionen in Naturprojekte, die Treibhausgase aus der Luft aufnehmen, ausgeglichen bzw. kompensiert. Mit diesem Ziel wird das Kredit- und Fondsportfolio der Triodos Bank auf einen maximalen globalen Temperaturanstieg von 1,5 Grad Celsius ausgerichtet sein.As one to zeroJeroen Rijpkema, Vorstandsvorsitzender der Triodos Bank: "Der Klimanotstand wirkt sich zunehmend auf das Leben der Menschen und auf die Natur aus: Waldbrände, Hitzewellen, schwere Überschwemmungen und Verlust der Artenvielfalt. Das sind konkrete Belege dafür, dass die Treibhausgasemissionen dringend reduziert werden müssen - und zwar weit vor 2050. Wir befinden uns in der entscheidenden Dekade. Deshalb hat sich die Triodos Bank das ehrgeizige Ziel gesetzt, bis 2035 Netto-Null-Emissionen zu erreichen."Jacco Minnaar, Chief Commercial Officer der Triodos Bank: "Im Jahr 2015 war die Triodos Bank im Zug nach Paris Mitbegründerin der PCAF, die heute der wichtigste Standard für Finanzinstitute zur Offenlegung ihres CO2-Fußabdrucks ist. Wir brauchen jetzt ehrgeizige Ziele und schnellere Maßnahmen für das Ziel einer Netto-Null-Wirtschaft. Selbst für eine Bank, deren Kernstück die Nachhaltigkeit ist und deren Portfolio bereits eine geringe CO2-Intensität aufweist, ist dies keine leichte Aufgabe. Unsere Zielsetzung wird unseren Mitarbeiter:innen und allen Interessengruppen, die mit uns zusammenarbeiten, als Anregung dienen, schneller zu handeln und solidere Pläne dafür zu entwickeln, wie wir und letztlich die gesamte Finanzbranche ihre Netto-Null-Ambitionen erreichen werden."Bei der Formulierung ihres Ziels hat die Triodos Bank einen ganzheitlichen Ansatz gewählt, um ihren Auftrag zu unterstützen, positive Wirkung für Mensch und Natur zu schaffen. Die Triodos Bank will die Emissionen reduzieren und dabei beispielsweise auch die biologische Vielfalt und die soziale Inklusion aller Menschen berücksichtigen. Sie möchte ihre Zusammenarbeit mit Kund:innen, Auftraggeber:innen und anderen Interessengruppen intensivieren, um dieses anspruchsvolle, aber realistische Ziel zu erreichen. Jeroen Rijpkema: "Wir können nur gemeinsam auf null kommen."Wie die Triodos Bank die Netto-Null erreichen willBei der Verwirklichung ihres Ziels wird die Triodos Bank auf den Grundlagen der Finanzierung einer nachhaltigen Wirtschaft aufbauen, die sie seit ihrer Gründung im Jahr 1980 verfolgt. Die Bank strebt eine deutliche Verringerung der Emissionen bei der Kreditvergabe an Unternehmen an, auch wenn sie als Bank weiterwächst.- Da Wohnbauhypotheken 21% ihres Portfolios ausmachen, möchte die Triodos Bank Hypothekenkund:innen dabei unterstützen, ihre Häuser energieeffizienter zu gestalten und die Emissionen zu reduzieren. Darüber hinaus möchte sie die Verwendung ökologischer Materialien bei Neubauten und Renovierungen fördern.- Die Triodos Bank hat eine lange Tradition in der Finanzierung Erneuerbarer Energien und wird neue grüne Energieinfrastrukturen finanzieren - Erzeugung, Speicherung, grüne Arbeitsplätze und einen Weg zu einem vollständig nachhaltigen Sektor für erneuerbare Energien.- Triodos strebt an, dass all ihre Investitionen (börsennotierte, private Schuldtitel und Eigenkapital) weniger CO2-intensiv werden, um im Jahr 2035 Netto Null zu erreichen.- Ein wesentlicher Teil des künftigen Portfolios der Triodos Bank wird aus neuem Naturkapital, naturnahen Finanzierungen und regenerativer ökologischer Landwirtschaft bestehen, die CO2 binden und die biologische Vielfalt fördern.Die Bank hat ihr Kreditportfolio nach Sektoren analysiert, um zu prüfen, wie eine Dekarbonisierung erreicht werden kann. In den kommenden Monaten wird die Triodos Bank weiter an ihrem Fahrplan arbeiten, um ihr Ziel eines Netto-Null-Portfolios im Jahr 2035 zu erreichen. Die Pläne werden auch von ihrem externen Wirtschaftsprüfer überprüft und zur Validierung durch die Science Based Targets Initiative eingereicht. Im Jahr 2025 werden die Zielsetzung und der Umsetzungsstand überprüft, um den Ansatz zu validieren und gegebenenfalls Änderungen an ihren Plänen vorzunehmen.Die Zielsetzung der Triodos Bank stützt sich auf ein umfassendes Verständnis der aktuellen Klimaauswirkungen aller Kredite und Fonds. Um eine solide Methodik zu gewährleisten, unterstützte die Triodos Bank die Entwicklung der Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF), die inzwischen zu einem führenden Standard für Finanzinstitute weltweit geworden ist.Die Geschichte der Triodos Bank mit Blick auf KlimaschutzDie Triodos Bank hat sich seit jeher für eine Verbesserung der Umweltauswirkungen und -ergebnisse eingesetzt und dabei einen positiven Ansatz sowohl für ihre Bankdienstleistungen als auch für ihre Investment Management-Aktivitäten gewählt. Allein im Jahr 2020 haben die Triodos Bank und ihre Investmentfonds Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien und der Energieeinsparung finanziert, die die Emissionen von mehr als 5,7 Milliarden mit dem Auto zurückgelegten Kilometern vermieden haben.Die Triodos Bank finanziert auch Forstwirtschafts- und Naturentwicklungsprojekte. Dies führte zur Bindung von etwa 14 Tonnen CO2-Äquivalent, was mindestens 316.000 ausgewachsenen Bäumen entspricht und ausreicht, um die Emissionen der von der Triodos Bank finanzierten Landwirtschaft auszugleichen. Die Mindeststandards ergeben sich logischerweise aus dem positiven Ansatz der Bank, der dazu führt, dass Bereiche wie fossile Brennstoffe oder umweltzerstörende Industrien und Unternehmen per se ausgeschlossen sind.Die Triodos Bank war eine der ersten Banken der Welt, die einen Umweltbericht erstellt hat, und bemüht sich bis heute, ihren eigenen ökologischen Fußabdruck und die von der Bank selbst durch Energieverbrauch und Geschäftsreisen verursachten Emissionen zu begrenzen. Sie erfasst ihren Fußabdruck in einem CO2-Managementsystem und kompensiert ihn vollständig in Gold-Standard-Kompensationsprojekten.Informationen zur Triodos BankDie Triodos Bank N.V. (www.triodos.de) ist Europas führende Nachhaltigkeitsbank. Gegründet 1980, hat sie mittlerweile über 740.000 Kunden, die sich darauf verlassen können, dass die Triodos Bank ausschließlich Unternehmen, Institutionen und Projekte finanziert, die zum Wohl von Mensch und Umwelt beitragen. Sie kommen beispielsweise aus den Bereichen Erneuerbare Energien, Ökolandbau, Bildung, Altenpflege und nachhaltige Immobilien. Die Triodos Bank, Triodos Investment Management und Triodos Private Banking weisen gemeinsam ein Geschäftsvolumen von 22,7 Milliarden Euro aus. Die Triodos Bank beschäftigt 1.668 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fünf Ländern in Europa: in den Niederlanden, Belgien, Großbritannien, Spanien und Deutschland. Die Triodos Bank ist einer der Gründer der Global Alliance for Banking on Values (www.gabv.org), eines internationalen Netzwerks von 60 führenden Nachhaltigkeitsbanken.2020 wurde die Triodos Bank vom Fachmagazin Euro am Sonntag als Testsieger in der Kategorie "ESG-Fonds-Angebot" ausgezeichnet und von ihren Kund:innen auf dem Portal BankingCheck.de zum 4. Mal zur "Besten nachhaltigen Bank" gewählt.Pressekontakt:Florian KossLeiter Kommunikation & MarketingTriodos Bank N.V. DeutschlandFalkstraße 5D-60487 Frankfurt am MainTel.: +49 (0)69-7171-9183Fax.: +49 (0)69-7171-9223E-mail: presse@triodos.deOriginal-Content von: Triodos Bank, übermittelt durch news aktuell