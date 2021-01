Trio-Tech International Aktie: Insidertransaktionen!

Trio-Tech International (AMEX:TRT) handelte 6,4% niedriger als der vorherige Schlusskurs. Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Montag, 11. Januar zeigte, dass VP AND Ting Hock Ming 3.000 Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von $ 4,38 verkauft hat.

Die Transaktion erhöhte die Beteiligung der Führungskraft an Trio-Tech International Common Stock Inc. auf 107.391 Aktien.

Warum sind Insidertransaktionen wichtig?

Insidertransaktionen sollten nicht primär ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung