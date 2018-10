Trinkwasser: Europäisches Parlament für bessere Qualität und weniger Plastikmüll / Pressemeldung des Europäischen Parlaments, Straßburg

Berlin (ots) - Maßnahmen für bessere Trinkwasserqualität undweniger Schadstoffe Verbesserung des Zugangs zu Leitungswasser anöffentlichen Plätzen und in Restaurants EU-Staaten sollen allgemeinenZugang zu Wasser fördernDie EU-Abgeordneten haben am Dienstag, den 23.10. für Plänegestimmt, das Vertrauen der Verbraucher in Leitungswasser zu stärken,das im Vergleich zu Tafelwasser viel billiger und umweltfreundlicherist.Der Gesetzesentwurf für eine Überarbeitung derTrinkwasser-Richtlinie reduziert die zulässigen Höchstwerte fürbestimmte Schadstoffe wie Blei (um die Hälfte) und für gefährlicheBakterien. Außerdem sieht der Entwurf neue Obergrenzen für bestimmtehormonaktive Stoffe vor. Überwacht werden soll in Zukunft der Gehaltan Mikrokunststoffen, die ein zunehmendes Problem darstellen.Zugang zu WasserDie Mitgliedstaaten sollten den allgemeinen Zugang zu sauberemWasser in der Europäischen Union fördern und Zugang zu Wasser inStädten und öffentlichen Einrichtungen verbessern. Dies kann etwasdurch frei zugängliche Trinkbrunnen geschehen, soweit dies technischmöglich und verhältnismäßig ist. Die Abgeordneten plädieren auchdafür, dass Leitungswasser kostenlos oder gegen eine geringe Gebührin Restaurants, Kantinen und von Catering-Dienstleisternbereitgestellt wird.Recht auf Wasser (Right2Water)Wie bereits in ihrer Entschließung zur BürgerinitiativeRight2Water fordern die Europaabgeordneten, dass sich dieMitgliedstaaten auf die Bedürfnisse benachteiligterBevölkerungsgruppen konzentrieren. Vor allem Menschen ohne oder nurmit begrenztem Zugang zu Wasser sollten identifiziert und besser mitWasser versorgt werden. Die EU-Mitgliedstaaten sollten diese Menschenbesser über einen Anschluss an die Wasserversorgung informieren oderihnen alternative Möglichkeiten bieten.ZitatMichel Dantin (EVP, FR), der für den Vorschlag federführendzuständige Abgeordnete im Europäischen Parlaments, sagte: "DieZukunft der Menschheit hängt davon ab, wie wir mit Wasser umgehen. Esversteht sich, dass alle Zugang zu sauberem und qualitativhochwertigem Wasser haben sollten, und wir alles tun müssen, um esfür alle so erschwinglich wie möglich zu machen."Nächste SchritteDer Bericht wurde mit 300 zu 98 Stimmen angenommen, bei 274Enthaltungen. Das Parlament wird Verhandlungen über die endgültigeFassung des Gesetzes mit dem Rat aufnehmen, sobald die EU-Ministerihren eigenen Standpunkt zu diesem Thema festgelegt haben.HintergrundDie überarbeitete Trinkwasserrichtlinie soll das Vertrauen derBürgerinnen und Bürger in die Wasserversorgung stärken und dieVerwendung von Leitungswasser zum Trinken fördern. Das könnte auchAbfall und den Verbrauch von Plastik reduzieren.Laut der Europäischen Kommission könnten Haushalte in der EUjährlich mehr als 600 Millionen Euro einsparen, wenn sie wenigerabgefülltes Wasser verbrauchen. Verbessertes Vertrauen derBürgerinnen und Bürger in ihr Leitungswasser reduziert die Menge derverbrauchten Plastikflaschen und der ins Meer eingetragenenPlastikabfälle. Kunststoffflaschen gehören zu den am häufigstenverwendeten Einwegartikel, die an europäischen Stränden angeschwemmtwerden. Mit der Aktualisierung der Trinkwasserrichtlinie unternimmtdie Kommission einen wichtigen legislativen Schritt zur Umsetzung deram 16. Januar 2018 vorgestellten EU-Plastikstrategie.Weitere InformationenInfografik: Trinkwasser in der EU: Bessere Qualität, besserer Zuganghttp://ots.de/jCyG7UStand des Gesetzgebungsverfahrens (EN) http://ots.de/BkzDPRBerichterstatter Michel Dantin (EVP, FR) http://ots.de/uIzYtJAuf einen Blick: Überarbeitung der Trinkwasser-Richtlinie (PDF)http://ots.de/5hxpKnBriefing: Überarbeitung der Trinkwasser-Richtlinie (PDF, EN)http://ots.de/VCux6RPressemitteilung der Kommission: Sauberes Trinkwasser für alleEuropäer (01.02.2018) http://ots.de/40yFUHPressekontakt:Judit HERCEGFALVI | Pressereferentin | Verbindungsbüro desEuropäischen Parlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1080 | Mobil: +49 177 323 5202 |judit.hercegfalvi@ep.europa.euPhilipp BAUER | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1025 | philipp.bauer@ep.europa.euThilo KUNZEMANN | Pressereferent | Verbindungsbüro des EuropäischenParlaments in DeutschlandTelefon: (+49) 030 - 2280 1030 | thilo.kunzemann@ep.europa.euOriginal-Content von: Europäisches Parlament, übermittelt durch news aktuell