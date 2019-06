Trinktipps für Sommer-Sportler (FOTO)

Sankt Augustin (ots) -Viel Sonne und warme Temperaturen bieten perfekte Bedingungen fürzahlreiche Outdoor-Sportarten. Für Leistungsfähigkeit und gute Launeist regelmäßiges und ausreichendes Trinken dabei besonders wichtig.Ernährungswissenschaftlerin und Fitness-Expertin Susanne Keppler gibtTipps zur optimalen Flüssigkeitsversorgung für Sommer-Sportler.Spätestens seit dem Hitze-Sommer 2018 ist klar: Bei hohenTemperaturen sind die Verfügbarkeit von Mineralwasser und vielTrinken besonders wichtig. Die Fitness-Expertin Susanne Kepplererklärt: "Bei sportlichen und anderen körperlich anstrengendenAktivitäten verlieren wir etwa 1 bis 1,5 Liter Flüssigkeit pro Stunde- und damit auch wichtige Mineralstoffe. Wenn zudem die Bedingungenextrem sind, zum Beispiel bei warmen Temperaturen im Sommer, könnenes aber auch schnell 2 Liter pro Stunde sein."Fit mit viel FlüssigkeitDie Trinkempfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE)von rund 1,5 Litern Flüssigkeit pro Tag für einen Erwachsenen reichtdaher an heißen Tagen meist nicht aus. Damit die körperliche undgeistige Leistungsfähigkeit erhalten bleibt, sollte derFlüssigkeitsverlust möglichst schnell wieder ausgeglichen werden.Susanne Keppler empfiehlt hierfür insbesondere natürlichesMineralwasser, da es neben kalorienfreier Flüssigkeit auch die fürSportler wichtigen Mineralstoffe wie Natrium, Chlorid, Kalium undMagnesium liefern kann. Diese liegen im Mineralwasser bereits ingelöster Form vor und sind daher für den Körper besonders schnellverfügbar.Das richtige Timing zähltDie Fitness-Expertin und Ernährungswissenschaftlerin rät,besonders an heißen Tagen die Sporteinheiten in die kühleren Morgen-oder Abendstunden zu legen und schon vor dem Training ausreichend zutrinken. "Zu Beginn eines jeden Sports sollten die,Flüssigkeitsspeicher' aufgefüllt sein, dabei sind bis zu 0,5 Literideal. Stilles Mineralwasser eignet sich besonders gut, da es sehrbekömmlich ist". Bei hohen Temperaturen empfiehlt Susanne Keppler,auch während des Trainings immer ausreichend Getränke griffbereit zuhaben: "Die erforderliche Trinkmenge ist abhängig von Belastung,Dauer, aber auch Witterung und dem individuellen Empfinden. Beistarker Hitze gilt die Faustregel für alle Sportler, mindestens 1Liter pro Stunde nachzufüllen."Nach dem Sport ist vor dem TrinkenAuch nach dem Sport heißt es: ausreichend trinken! Neben demAusgleich des Flüssigkeitsverlusts kommt es vor allem auch darauf an,die verlorenen Mineralstoffe und Kohlenhydrate zu ersetzen. Dabeikann Mineralwasser auch als Saftschorle gemischt punkten: "DieKohlenhydrate sorgen für eine rasche Energiezufuhr, die nach einemanstrengenden Training besonders gut tut", so Keppler.Weitere Informationen zu natürlichem Mineralwasser finden Sieunter www.mineralwasser.comPressekontakt:Informationszentrale Deutsches Mineralwasser (IDM)c/o WPR COMMUNICATION GmbH & Co KGAnja GründerE-Mail: idm@mineralwasser.comTel.: 01805 478888Fax: 01805 478877Original-Content von: Informationszentrale Deutsches Mineralwasser, übermittelt durch news aktuell