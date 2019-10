Trinken, bevor der Durst kommt

Baierbrunn (ots) - Gerade ältere Menschen trinken oft zu wenig.Wichtig ist für sie, nicht zu warten, bis der Durst kommt, wie dasApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" schreibt. Durst zeigt schoneinen Mangel an Flüssigkeit an. Daher sollte man besser schon vorherzum Glas greifen. Am besten trinkt man regelmäßig über den Tagverteilt - auf Vorrat geht das nämlich nicht. Wer abends gegen sechsdas letzte Mal trinkt, muss sich auch keine Sorgen machen, nachtsrauszumüssen. Tipp für alle, denen das Trinken schwerfällt: StellenSie sich die tägliche Ration bereit. Hilfreich kann sein, eingedrungenes Glas zu wählen, in dem die Wassermenge geringer zu seinscheint. Weitere Tipps rund ums Wasser-Trinken finden Leserinnen undLeser im aktuellen "Senioren Ratgeber".Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Apothekenmagazin "Senioren Ratgeber" 10/2019 liegt aktuell in denmeisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuell