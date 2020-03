Trinity Industries: Das sollte jetzt jeder wissen!

Für die Aktie Trinity Industries aus dem Segment "Construction & Farm Machinery & Heavy Trucks" wird an der heimatlichen Börse New York am 29.03.2020, 22:41 Uhr, ein Kurs von 15.94 USD geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Trinity Industries beträgt das aktuelle KGV 12,99. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Maschinen" haben im Durchschnitt ein KGV von 49,97. Trinity Industries ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute unterbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Buy"-Einschätzung.

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Trinity Industries zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Hold"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Hold"-Einstufung.

3. Dividende: Trinity Industries schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Maschinen auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,7 % und somit 2,55 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 2,15 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit höher und führt zur Einstufung "Buy".