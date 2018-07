Trinity Exploration & Production: Aktienanalyse vom 10.07.2018

Trinity Exploration & Production weist zum 09.07.2018 einen Kurs von 16,625 GBP an der BörseLondon auf. Das Unternehmen wird unter "Öl & Gas Exploration & Produktion" geführt.

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Trinity Exploration & Production einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Trinity Exploration & Production jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Trinity Exploration & Production haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine mittlere Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Hold" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Hold".

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Trinity Exploration & Production-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Buy"-Rating für die Trinity Exploration & Production-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trinity Exploration & Production vor. Unterm Strich erhält Trinity Exploration & Production somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Mehrzahl der Marktteilnehmer im Social Media war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ gegenüber der Aktie eingestellt. Während die Stimmung an zwei Tagen im negativen Bereich lag, gab es keine positive Diskussion in letzter Zeit. Die Anleger waren an zwei Tagen größtenteils neutral eingestellt. Es sind meist ebenfalls negative Themen, die von den Anlegern in den vergangenen ein bis zwei Tagen rund um Trinity Exploration & Production diskutiert werden. Daher erhält die Aktie auf Basis unseres Anleger-Stimmungsbarometers eine "Sell"-Bewertung. Basierend auf allen Kriterien können wir für die Aktie in dieser Stufe ein "Sell"-Rating festhalten.