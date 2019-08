Trinity: Daran scheiden sich die Geister

Per 03.08.2019, 02:00 Uhr wird für die Aktie Trinity am Heimatmarkt Hong Kong der Kurs von 0.28 HKD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Bekleidung Einzelhandel".

Trinity haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 5 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 5 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Trinity-Aktie ein Durchschnitt von 0,35 HKD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,285 HKD (-18,57 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (0,32 HKD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-10,94 Prozent), somit erhält die Trinity-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Trinity erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

2. Relative Strength Index: Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Trinity ein Hold-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Trinity-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 83,33, was eine "Sell"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 67,86, der für diesen Zeitraum eine "Hold"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Sell" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Trinity erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -50 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche sind im Durchschnitt um -4,71 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -45,29 Prozent im Branchenvergleich für Trinity bedeutet. Der "Zyklische Konsumgüter"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -5,52 Prozent im letzten Jahr. Trinity lag 44,48 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.