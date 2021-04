Trinet: Das wird bald in aller Munde sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Trinet Group":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Trinet, die im Segment "Human Resource & Employment Services" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 21.04.2021, 18:55 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 84.35 USD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Trinet auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Fundamental: Die Aktie von Trinet gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 21,34 insgesamt 51 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Professionelle Dienstleistungen", der 43,23 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

2. Sentiment und Buzz: Einen wichtigen Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Dabei haben wir für die Bewertung sowohl das Kriterium der Diskussionsintensität, also der Häufigkeit der Meldungen sowie die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Trinet zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, da eine normale Aktivität zu sehen ist. Daraus ergibt sich eine "Hold"-Einschätzung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung. Daraus leitet die Redaktion wiederum eine "Buy"-Bewertung ab. Unter dem Strich ergibt sich daher eine "Buy"-Einstufung.

3. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Trinet-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Hold"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Trinet vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 80,33 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (84,35 USD) ausgehend um -4,76 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Hold". Zusammengefasst erhält Trinet von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

