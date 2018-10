Trina Solar liefert Module für größte Solaranlage in der Ukraine

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ("TrinaSolar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter vonGesamtlösungen für Solarenergie, hat Photovoltaik-(PV-)Module miteiner Leistung von 123 MW für ein Solarkraftwerk in der Ukrainegeliefert. Das fertige Projekt stellt das größte lokale PV-Kraftwerkund die größte PV-Einzelanlage in Europa dar.Das Projekt wird in Nikopol (Region Dnjepropetrovsk) in derZentralukraine errichtet. Es wurde von DTEK entwickelt, dem größtenprivaten Energieversorger in der Ukraine. Bei einer geplantenKapazität von 246 MW liefert das Kraftwerk pro Jahr bis zu 280Millionen kWh Solarstrom. Damit gehört es zu den drei größtenStromlieferanten dieser Kategorie in Europa. China MachineryEngineering Corporation (CMEC) ist Bauträger der Anlage, die Anfang2019 fertig gestellt sein und im März ans Netz gehen soll. Von da anwird das Solarkraftwerk 100.000 Haushalte in der Ukraine zuverlässigmit Elektrizität versorgen und den Kohlendioxidausstoß pro Jahr ummehr als 300.000 Tonnen reduzieren.Die Energieversorgung der Ukraine wird bislang in erster Liniedurch Kohle- und Kernkraftwerke gedeckt; der Anteil erneuerbarerEnergien fällt nicht ins Gewicht. Um sich bei der Energieversorgungbreiter aufzustellen, hat die Regierung der Ukraine eine Strategiefür den Umbau der nationalen Energieversorgung aufgelegt. Ziel istein Ausbau der installierten Gesamtkapazität erneuerbarer Energienauf 5 GW bis 2020.Yin Rongfang, Executive Vice President von Trina Solar: "Mit demtechnologischen Fortschritt rückt die Netzparität der Photovoltaikals Energiequelle in greifbare Nähe. Gleichzeitig steigt dieNachfrage aus den Schwellenmärkten. In diesem Jahr konnte Trina Solarmehrfach gute Erfolge in Schwellenmärkten vermelden, einschließlichUkraine und Vietnam. Wir freuen uns enorm über die Anerkennung unddas Vertrauen unserer dortigen Kunden. Als globales PV-Unternehmenmit einer langfristig stabilen Entwicklung wird sich Trina Solar auchweiterhin für die Anwendung und Durchsetzung sauberer Energie auf derganzen Welt einsetzen."Als global führender Anbieter integrierter Solarlösungen ist TrinaSolar weltweit mit einer starken Mannschaft für Vertrieb undoperatives Geschäft vertreten und verkauft seine Produkte in über 100Ländern. 2017 konnte Trina Solar weltweit Solarmodule mit einerLeistung von über 9 GW absetzen, mehr als 60 Prozent davon außerhalbChinas.Über Trina SolarTrina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungenfür Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und entwickeltheute eigene, intelligente PV-Lösungen für Großanlagen sowiegewerbliche und private Lösungen, Energiespeichersysteme undPhotovoltaikmodule. Als weltweit führender Anbieter von integriertenSolarenergielösungen geht Trina Solar bei der Transformation zu einerMarke in der Welt des Energie-IoT (Internet der Dinge) voran und hatsich zum Ziel gesetzt, in diesem neuen und aufstrebenden Sektorweltweit führend zu werden. Weitere Informationen finden Sie unterwww.trinasolar.com.Pressekontakt:Trina Solar EuropeMichael KatzTel. +49 89 122 849 260E-Mail: michael.katz@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell