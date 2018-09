Trina Solar erreicht zum dritten Mal in Folge Spitzenposition als bankfähiger Modulhersteller

Bloomberg-Bericht bestätigt vollständige Bankfähigkeit nachAnsicht von 100% der BranchenexpertenChangzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ("TrinaSolar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter vonGesamtlösungen für Solarenergie, hat im neuesten Jahresbericht derBloomberg NEF (BNEF) zur Modulbankfähigkeit die Bestbewertungerreicht. Mit diesem jüngsten Ergebnis ist Trina Solar nun dereinzige Modulhersteller, der von 100% der an der BNEF-Umfrageteilnehmenden Branchenexperten im dritten Jahr in Folge alsvollständig bankfähig eingestuft wird.Bei der Beurteilung der Bankfähigkeit eines PV-Herstellerskonzentrieren sich die Banken auf die finanzielle Stabilität desUnternehmens, die Erfolgsbilanz seiner Module im Praxiseinsatz unddie Garantien des Herstellers, so die Umfrageteilnehmer. Für dieUmfrage wandte sich Bloomberg NEF an Banken, Fonds, EPCs, unabhängigeEnergieversorger (Independent Power Provider, IPPs) und technischeBerater auf der ganzen Welt. Diese Experten repräsentieren eineglobal installierte PV-Leistung von 29GW. BNEF führte außerdem inErgänzung zur Umfrage eine Reihe vertiefender Interviews mitQualitätsprüfern und technischen Beratern durch.Rongfang Yin, Executive Vice President von Trina Solar,kommentierte: "Wir sind sehr stolz auf das großartige Ergebnis, dasTrina Solar in diesem renommierten Branchenbericht zum wiederholtenMale erzielt hat. Dass wir das dritte Jahr in Folge den ersten Platzbelegen, ist kein Zufall, sondern spiegelt eine solideFinanzsituation und eine gesunde Qualitätsbilanz wider. Diese werdenvon Banken wie auch von Investoren auf der ganzen Welt geschätzt, diesich intensiv mit Projektfinanzierungen beschäftigen". Yin fügtehinzu: "Diese unabhängige Auszeichnung kann Unternehmen, die auf derSuche nach einem zuverlässigen und langfristigen Partner sind,zusätzliche Bestätigung geben, insbesondere im derzeitigen vonUnsicherheit geprägten Branchenumfeld, in der schwächere Unternehmenaus dem Markt ausscheiden."Der jüngste BNEF-Bericht zitiert auch die von DNV GLveröffentlichte PV Module Reliability Scorecard, in der Trina Solarzum vierten Mal seit 2014 als "Top Performer" unter den globalenModulherstellern auftritt. Die Scorecard ist der umfassendsteVergleich der heute auf dem Markt erhältlichen Ergebnisse derZuverlässigkeitsprüfung von PV-Modulen. Laut DNV GL streben dieteilnehmenden Hersteller eine unabhängige Anerkennung ihrerqualitätsorientierten Ausrichtung an.Über Trina SolarTrina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungenfür Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und entwickeltheute eigene, intelligente PV-Lösungen für Großanlagen sowiegewerbliche und private Anwendungen, Energiespeichersysteme undPhotovoltaikmodule. Als weltweit führender Anbieter von integriertenSolarenergielösungen geht Trina Solar bei der Transformation zu einerMarke in der Welt des Energie-IoT (Internet der Dinge) voran und hatsich zum Ziel gesetzt, in diesem neuen und aufstrebenden Sektorweltweit führend zu werden. Weitere Informationen finden Sie unterwww.trinasolar.com.Pressekontakt:Trina Solar EuropeMichael KatzTel. +49 89 122 849 260E-Mail: michael.katz@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell