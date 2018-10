Trina Solar erhält erneut Goldmedaille in bekanntem CSR-Rating

Changzhou, China (ots/PRNewswire) - Trina Solar Limited ("TrinaSolar" oder das "Unternehmen"), ein weltweit führender Anbieter vonGesamtlösungen für Solarenergie, wurde kürzlich im zweiten Jahr inFolge als Anerkennung für seine Leistung im Bereich Corporate SocialResponsibility (CSR) eine Goldmedaille durch EcoVadis verliehen, eineunabhängige externe Bewertungsstelle. Laut dem Bericht lag dasGesamtergebnis von Trina Solar im Bereich der besten 3 % derUnternehmen, die in der Herstellung von elektronischen Bauteilen undBaugruppen tätig sind.Die Bewertung von EcoVadis konzentriert sich auf 21 Kriterien, diein vier Themenbereiche untergliedert sind (Umwelt, Arbeitsnormen &Menschenrechte, Ethik, nachhaltige Beschaffung). Die 21 Kriterienbasieren auf internationalen CSR-Standards, u.a. denGlobal-Compact-Richtlinien, den Abkommen der InternationalenArbeitsorganisation, den Normen der Global Reporting Initiative, etc.Bei der diesjährigen Bewertung erhielt Trina Solar eineGesamtpunktzahl von 65. In der Kategorie Umwelt erzielte dasUnternehmen 70 Punkte und lag damit unter den Top 6% der Branche; inden Bereichen Arbeitsnormen und Menschenrechte erreichte Trina Solar70 Punkte (Top 5% der Branche). In der Kategorie NachhaltigeBeschaffung erzielte das Unternehmen 60 Punkte und rangierte damitunter den besten 7% der Branche.Der Präsident und CEO von Trina Solar, Gao Jifan, sagte: "DieGoldmedaille zeigt die kontinuierlichen Anstrengungen und Erfolge vonTrina Solar bei der Förderung einer nachhaltigen Entwicklung. TrinaSolar ist mehr als nur ein Anbieter erneuerbarer Energie - dasUnternehmen lebt Zukunftsfäigkeit in der Praxis. Um weltweit führendim Bereich Energie-Internet der Dinge zu werden, werden wir auchweiterhin unserer sozialen Unternehmensverantwortung nachkommen undunseren Unternehmensauftrag 'Solarenergie für alle' erfüllen."Das in Paris ansässige Unternehmen EcoVadis bewertet dieRichtlinien, Maßnahmen und Veröffentlichungen internationalerAnbieter in Bezug auf Umwelt, Arbeitsnormen und Menschenrechte, Ethikund nachhaltige Beschaffung. EcoVadis hat aktuell 50.000 Teilnehmerin 150 Ländern und 190 Branchen. Über 300 multinationale Unternehmenverwenden EcoVadis für die Überwachung der Einhaltung vonCSR-Standards ihrer Handelspartner.Über Trina SolarTrina Solar ist ein weltweit führender Anbieter von Gesamtlösungenfür Solarenergie. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und entwickeltheute eigene, intelligente PV-Lösungen für Großanlagen sowiegewerbliche und private Anwendungen, Energiespeichersysteme undPhotovoltaikmodule. Als weltweit führender Anbieter von integriertenSolarenergielösungen geht Trina Solar bei der Transformation zu einerMarke in der Welt des Energie-IoT (Internet der Dinge) voran und hatsich zum Ziel gesetzt, in diesem neuen und aufstrebenden Sektorweltweit führend zu werden. Weitere Informationen finden Sie unterwww.trinasolar.com.Pressekontakt:Trina Solar EuropeMichael KatzTel. +49 89 122 849 260E-Mail: michael.katz@trinasolar.comOriginal-Content von: Trina Solar, übermittelt durch news aktuell