Trimetall-Münze des Königlichen Münzamtes von Kanada gewinnt als bestes neues Münzprodukt, mit besten Eigenschaften und bester Verteilungsinnovation den Excellence in Currency Award 2019 der International Association of Currency Affairs

Ottawa, Ontario (ots/PRNewswire) - - Das Königliche Münzamt vonKanada gibt mit Stolz bekannt, dass seine ausgereifte Technologie fürTrimetall-Münzen eine Anerkennung als globale Branchenwährungerhalten hat. Sie wurde von der International Association of CurrencyAffairs (IACA) im Rahmen der Excellence in Currency Awards für Münzen2019 zum Besten neuen Münzprodukt, mit den besten Eigenschaften undder besten Verteilungsinnovation ernannt. Dieser Preis wurdeoffiziell am 15. Oktober 2019 bei der Münzkonferenz in Rom, Italienverliehen."Wir beim Münzamt freuen uns, dass unsere Innovationen weiterhindie weltweite Anerkennung der International Association of CurrencyAffairs und unserer Mitbewerber in der Branche erfahren", erklärtMarie Lemay, Präsidentin und Geschäftsführerin des KöniglichenMünzamtes von Kanada. "Wir freuen uns, dass die lange Liste mitMünzlösungen, die wir unseren internationalen Kunden anbieten, umunsere preisgekrönte Technologie für Trimetall-Münzen erweitertwird."Diese Trimetall-Münze besteht aus einem messingbeschichtetenStahlring und einem inneren Kern aus nickelbeschichtetem Stahl sowiekupferbeschichtetem Stahl auf der Kehrseite. Mit einer komplexenMischung mehrerer Materialien erfüllt diese Münze die meistenausgefeilten offenen und verdeckten Sicherheitsmerkmale inklusivedifferenzierter elektromagnetischer Signaturen in Verkaufsautomaten.Bilder dieser preisgekrönten Innovation sind hier (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2612283-1&h=1656691090&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2612283-1%26h%3D1451405381%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dropbox.com%252Fsh%252Fd61nu8ncaj3wuy7%252FAACiOvmdTLaahYPS2BLQVe9ga%253Fdl%253D0%26a%3Dhere&a=hier) zu finden.Darüber hinaus ist das Münzamt stolz auf die Fertigung dermehrfarbigen Umlaufmünze zum Tag des Waffenstillstands (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2612283-1&h=2055608936&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2612283-1%26h%3D2560279500%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rbnz.govt.nz%252Fnotes-and-coins%252Fcoins%252Farmistice-day-coin%26a%3DArmistice%2BDay%2Bcirculation%2Bcoin&a=Umlaufm%C3%BCnze+zum+Tag+des+Waffenstillstands) 2018 für dieGeldreservenbank von Neuseeland. Diese Münze wurde mit denAuszeichnungen in den Kategorien Beste neue Gedenkumlauf- undtestmünze mit Barwert und Beste Umlaufmünze im Rahmen einesöffentlichen Bildungsprogramms, einer öffentlichen Website oderöffentlichen Anwendung geehrt.Die Auszeichnungen im Rahmen der Excellence in Currency Awardswurden von der IACA 2007 eingeführt, um Exzellenz bei der Ausgabe,Produktion, Verarbeitung, Verwaltung und Verteilung von Währungen zuehren. Das Münzamt freut sich auch über mehrere vergangene Preise fürExcellence in Currency:- das kanadische Programm mit 150 Gedenkumlaufmünzen in der KategorieBestes neues Kommunikationsprogramm (2017)- die gemeinsame Auszeichnung mit der Geldreservenbank von Neuseelandfür die farbige 50-Cent-Umlaufmünze zum 100. neuseeländischenAnzac-Gedenktag in der Kategorie Beste neue Gedenkumlauf- oderTestmünze (2015);- die 2012 eingeführten, mehrlagig beschichteten 1-Dollar- und2-Dollar-Umlaufmünzen aus Stahl mit erweitertenSicherheitsmerkmalen in der Kategorie Beste neue Münzinnovation(2013);- das Gedenkumlaufmünzprogramm für die Winterspiele in Vancouver 2010in der Kategorie Beste neue Münzserie (2011) und- die 25-Cent-Umlaufmünze mit pinkfarbenem Band 2006 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2612283-1&h=763887385&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2612283-1%26h%3D543656360%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mint.ca%252Fstore%252Fmint%252Flearn%252Fbreast-cancer-coin-2006-1600008%26a%3D2006%2B25-cent%2BPink%2BRibbon%2Bcirculation%2Bcoin&a=25-Cent-Umlaufm%C3%BCnze+mit+pinkfarbenem+Band+2006) in der Kategorie Beste neue Münze (2007).Informationen zum Königlichen Münzamt von KanadaDas Königliche Münzamt von Kanada ist das staatliche Unternehmen,das für die Prägung und Verteilung der kanadischen Umlaufmünzenverantwortlich ist. Das Münzamt gilt als eine der größten undvielseitigsten Münzanstalten der Welt und bietet international einebreite Palette an spezialisierten Münzprodukten hoher Qualität sowieentsprechende Services an. Weitere Informationen zum Münzamt, seinenProdukten und Services finden Sie unter www.mint.ca. Folgen Sie demMünzamt auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2612283-1&h=3945002050&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2612283-1%26h%3D3768006272%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252FCanadianMint%26a%3DTwitter&a=Twitter), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2612283-1&h=2815530086&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2612283-1%26h%3D2201926239%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.facebook.com%252FCanadianMint%252F%26a%3DFacebook&a=Facebook) und Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2612283-1&h=3835708254&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2612283-1%26h%3D1667608094%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.instagram.com%252Fcanadianmint%252F%26a%3DInstagram&a=Instagram).Informationen zur IACADie IACA arbeitet mit dem öffentlichen und privaten Sektor Hand inHand mit dem Ziel, eine internationale Börse für Beratung undZusammenarbeit für alle Angelegenheiten der Stakeholder im Bereichvon Barzahlungszyklen zu bieten und der Branche durch die Vorteile,die aus der Arbeit in verschiedensten Projekten, Programmen undInformationsressourcen entstehen, zu einem Mehrwert zu verhelfen. Zuden Mitgliedsunternehmen gehören alle Stakeholder imBarzahlungszyklus wie z. B. Zentralbanken, Währungsausgabebehörden,Finanzministerien, staatliche und kommerzielle Druckanstalten,staatliche und kommerzielle Münzanstalten,Cash-Management-Unternehmen, Anbieter in der Währungsbranche undAnbieter von Bargeldhandlingservices.