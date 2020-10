Trilliant wählt 1NCE Mobilfunklösung zur kosteneffizienten Anbindung auf der letzten Meile im IIoT

Windsor/Köln (ots) - Trilliant, weltweiter Anbieter intelligenter Kommunikationslösungen in den Bereichen Industrial Internet of Things (IIoT), Smart Energy und Smart City, hat sich für eine Partnerschaft mit 1NCE entschieden, um die Verbindung auf der letzten Meile für IIoT- und intelligente Smart Metering Anwendungen auf mobiler Basis sicher zu stellen.1NCE ist führender globaler Tier-1 Internet of Things (IoT) Carrier, der skalierbare mobile Kommunikationsdienste nahtlos über alle verfügbaren Technologien wie 2G, 3G, 4G, NB-IoT und LTE-M zu einem einzigen Tarif in über 100 Ländern weltweit und ohne zusätzliche Servicegebühren ermöglicht. 1NCE ist auf Konnektivitätsdienste für IoT-Anwendungen spezialisiert, darunter in Branchen wie Asset-Tracking, Tanküberwachung, Fahrzeugtelematik, Abfallmanagement und Smart Metering.Mit der Technologie von 1NCE erhält Trilliant eine weitere Lösung für die mobile Kommunikation über die letzte Meile zur Unterstützung von IoT-, IIoT- und Smart-Grid-Geräten mit geringer Bandbreite. Darüber hinaus ermöglicht die Partnerschaft flexible Optionen für Smart Metering und weitere IIoT-Geräte für zukünftiges Wachstum, wenn sich die individuellen Anforderungen der Kunden weiterentwickeln.Vollständige Meldung: https://1nce.com/de/news/trilliant/Über TrilliantMit Trilliant steht der Energiebranche die einzige speziell entwickelte Kommunikationsplattform zur Verfügung, die es Versorgungsunternehmen und Städten ermöglicht, jede Anwendung sicher und zuverlässig zu implementieren - in einem einzigen leistungsstarken Netzwerk. Mit der praxiserprobtesten, weltweit konformen Lösung auf dem Markt ermöglicht Trilliant die Verbindung der Welt der Dinge.Über 1NCEDie 1NCE GmbH ist der erste vollwertige Betreiber für IoT-Netzdienste weltweit, der zuverlässige Gerätekonnektivität im Rahmen einer günstigen IoT Flat Rate anbietet. Damit macht das Unternehmen IoT-Anwendungen wie Smart Metering oder Fahrzeug-Telematik bezahlbar. 1NCE kooperiert mit der Deutschen Telekom und deren Roaming-Partnern sowie mit China Telecom Global.Presse-KontaktPressekontakt:Brian LassiterTrilliant Networks, Inc.www.trilliant.combrian.lassiter@trilliant.comDennis Knake1NCE GmbHwww.1nce.comdennis.knake@1nce.com+49 151 627 776 43Original-Content von: 1NCE, übermittelt durch news aktuell