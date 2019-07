Trikotkampagne: HPYBET unterstützt 400 Fußballvereine mit Ausrüstung

Berlin (ots) -- Angebot richtet sich an regionale Fußballclubs aus Deutschlandund Österreich- Ein Sponsoring umfasst Trikot und Hose für mind. 14 Feldspielersowie einen TorwartDer Sportwettenanbieter HPYBET (www.hpybet.de) finanziert absofort für bis zu 400 Fußballclubs die Ausrüstung. Im Rahmen seinerTrikotkampagne stellt HPYBET dafür insgesamt mehrere HunderttausendEuro bereit. Das Angebot richtet sich an regionale Sportvereine ausganz Deutschland sowie Österreich. Mit dem Sponsoring können dieFußballclubs bei der sonst so kostspieligen Ausrüstung nunfinanzielle Unterstützung erhalten. Die Kampagne ist Auftakt derjüngst angekündigten Investment-Offensive auf dem deutschen Markt.Dazu Geschäftsführer Dr. Peter Reinhardt: "Bei HPYBET unterstützenwir ab sofort den Fußballverein von nebenan. So erhalten auch kleineMannschaften finanzielle Unterstützung beim Einkauf ihrer Ausrüstung,außerdem können sie mit einem trendigen Logo auf der Brust das Spielbestreiten."So wird unterstützt Mit seiner Trikotkampagne stellt HPYBET einSet aus Trikot und Hose von Adidas für jeweils 14 Feldspieler sowieeinen Torwart bereit. Auf Wunsch kann das Sponsoring auch um weitereSätze erweitert werden. Dafür übernimmt das Unternehmen bis zu 100Prozent der Kosten der 600 Euro teuren Sets inklusive Druck desVereinsnamens und der Spielernummern auf den Shirts. Für dieTeilnahme können die Vereine den Satz online bestellen und erhaltenjeweils ein individuelles Sponsoring, dessen Rahmen siebeispielsweise durch Social Media-Präsenz selbst mitgestalten können.Das Angebot ist derzeit auf 400 Vereine limitiert.Weitere Informationen zur Trikotkampagne:www.hpybet-trikot.de/blog/post/1-kostenloses-sponsoring-hpybet.htmlÜber HPYBETHPYBET (www.hpybet.com) ist einer der führendenSportwettenanbieter in Deutschland. Seit 2017 aktiv, gehören bereitsmehr als 500 Standorte sowie der Online-Bereich zum Unternehmen.HPYBET ist eine Marke der Playtech BGT Sports Gruppe (PBS) und wirdvon den Geschäftsführern Dr. Peter Reinhardt, Michael Lessig undAndreas Köberl geleitet.Pressekontakt:Lukas von Zittwitz | lukas.v.zittwitz@tonka-pr.com |+49.30.403647.605Original-Content von: HPYBET, übermittelt durch news aktuell