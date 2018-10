Triglyceride: So lassen sich Blutfette senken (FOTO)

Baierbrunn (ots) -Neben Cholesterin rücken weitere Blutfette zunehmend in den Fokusder Wissenschaft - die Triglyceride. Diese Fette nehmen wir mit derNahrung auf, sie liefern dem Organismus Energie. Was er nichtbraucht, speichert er im Fettgewebe. Treiben aber zu vielTriglyceride durch die Blutgefäße zu den Fettdepots, erhöht dies dasRisiko für Herz- und Gefäßschäden, wie das Gesundheitsmagazin"Apotheken Umschau" schreibt. Im Blutserum sollten möglichst wenigerals 150 Milligramm pro Deziliter enthalten sein. Zu hohe Werte lassensich zwar mit Medikamenten aus der Klasse der Fibrate behandeln, dochin bisherigen Studien konnten diese nicht überzeugen. Der besteRatschlag für Patienten lautet daher, selbst etwas gegen zu vieleTriglyceride im Blut zu tun - ohne Tabletten. Vor allem gelingt dasdurch ausreichende Bewegung und eine gesunde, ausgewogene Ernährung:wenig Zucker, keine Limonaden und Fruchtsäfte, viele pflanzlicheLebensmittel, wenig Alkohol.Büchern mit Titeln wie "Die Cholesterin-Lüge" zum Trotz - Studienbelegen die Gefahren für die Gefäße durch Blutfette: Je niedriger derCholesteringehalt im Blut, desto geringer die Gefahr für Herz- undHirninfarkte. "Es gibt fast nichts in der Medizin, was so eindeutigist", sagt Professor Ulrich Laufs, Direktor der Kardiologie an derUniklinik Leipzig. Nicht jeder Patient braucht Arzneien, unterbestimmten Voraussetzungen können Medikamente zur Senkung desCholesterinspiegels aber sinnvoll sein.Im ersten Teil einer dreiteiligen Herz-Serie erfahren Leserinnenund Leser in der neuen "Apotheken Umschau" welche Arzneien gegenerhöhte Cholesterinwerte helfen und warum Vorhofflimmern sogefährlich ist.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell