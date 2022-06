Triff CopeCart auf der Contra - die Conversion und Traffic Konferenz öffnet ab heute ihre Tore

Berlin (ots) -Das Berliner Unternehmen CopeCart, Anbieter einer Shopsoftware, des digitalen Mitgliederbereiches CopeMember und Reseller für digitale Produkte, ist am 01. Juni auf der Messe "Contra 2022" in Düsseldorf mit einem Stand vertreten. Darüber hinaus wird der Geschäftsführer von CopeCart, Dr. Michael Kloep, am 03. Juni eine Masterclass abhalten, zu dem Thema: Cash für dein Marketing - oder wie dir mehr Liquidität helfen wird. Den Besuchern der dreitägigen Konferenz und Messe wird es also möglich sein, sich mit den Experten des Teams zu unterhalten, sich auszutauschen und von der Expertise von Michael Kloep und weiteren erfolgreichen Speakern zu profitieren.Geschäftsführer Michael Kloep: "Die Online-Marketing-Messe Contra stellt die Themen Conversion und Traffic in ihren inhaltlichen Mittelpunkt und zeigt, wie Marketing wirklich funktioniert. Die Besucher erwartet eine Mischung aus Expertenwissen, Austausch und Inspiration. Neben etablierten Branchengrößen sind auch Start-ups vertreten, die neue Entwicklungen für mehr Traffic, Reichweite und Conversion teilen. Da darf das Team von CopeCart natürlich nicht fehlen."Nicht nur wird auf der Messe, der Main Stage, den Masterclasses und den Panels der Contra erfolgserprobtes Wissen geteilt, das Ergebnisse liefert, auch bietet sich die Möglichkeit des Netzwerkens - denn Menschen machen Menschen erfolgreich. Ebenso sind Wissensaustausch und Weiterentwicklung möglich, da sich Speaker und Teilnehmer auf Augenhöhe begegnen und interagieren."Hier treffen Menschen aufeinander, die das gleiche Mindset teilen. Auf diese Weise wird eine einzigartige Atmosphäre geschaffen, die allen Teilnehmern und Besuchern einen großen Mehrwert bietet. Wir freuen uns sehr auf die Tage in Düsseldorf. ", sagt Michael Kloep.Über CopeCart:CopeCart ist Anbieter einer Shopsoftware, die es Unternehmen ermöglicht, mit wenigen Klicks Produkte und Dienstleistungen online zu verkaufen. Dabei agiert CopeCart als sogenannter Reseller, übernimmt für den Anbieter die komplette Abwicklung inklusive Rechnungsversand und Forderungsmanagement. Dazu bietet CopeCart seinen Anbietern detaillierte Statistiken, um den Verkaufsprozess maximal zu optimieren und seit Neuestem auch einen Mitgliederbereich. Weitere Informationen zu CopeCart unter: https://www.copecart.com/deWeitere Informationen zur Contra 2022 unter: https://www.die-contra.de/konferenzPressekontakt:CopeCart GmbHhttps://www.copecart.com/E-Mail: info@copecart.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: CopeCart GmbH, übermittelt durch news aktuell