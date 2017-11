Trierischer Volksfreund: Merkel kann laut Dreyer keine Bedingungen stellen

Trier (ots) - Die SPD wird sich nach den Worten derrheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) beimöglichen Gesprächen nicht von der Union unter Druck setzen lassen.Dreyer sagte der Zeitung "Trierischer Volksfreund" (Samstag): "FrauMerkel ist bei Lage der Dinge doch nicht in einer Position, in dersie Bedingungen stellen kann."Ihre Partei werde sich auch nicht von der CDU "erpressen" lassen.Zugleich betonte die Ministerpräsidentin, wenn sich die SPD demWunsch des Bundespräsidenten nach Gesprächen nicht verweigere, "dannheißt das noch nicht automatisch, dass wir eine GroKo verhandeln". Esgehe erst einmal darum, die Positionen auszuloten. "Was die SPDpolitisch umsetzen will, hat sie klar im Wahlprogramm formuliert. Dasweiß Frau Merkel."Auf die Frage, ob die Tolerierung einer Minderheitsregierung vomTisch sei, antwortete Dreyer: "Keineswegs". Die SPD werdeAlternativen in die Gespräche einbringen, um Neuwahlen zu verhindern.Pressekontakt:Trierischer VolksfreundBüro BerlinTelefon: 030/226 20 230Original-Content von: Trierischer Volksfreund, übermittelt durch news aktuell