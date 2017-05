Triebwerksbauer MTU: Keine Angst vor Markteintritt von Russland und China

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die neuen Mittelstreckenjets aus China und Russland bereiten dem Münchner Triebwerksbauer MTU keine Angst.



"Es wird vermutlich noch mehr als ein Jahrzehnt dauern, bis die Chinesen in der Lage sind, auch eigene Flugzeugtriebwerke zu entwickeln und in Serie zu produzieren", sagte MTU-Chef Reiner Winkler der "Börsen-Zeitung" (Mittwoch). "Den Markteintritt neuer Wettbewerber haben wir mit unserem Know-how nicht zu fürchten." Auch die Flugzeugbauer Boeing und Airbus dürften die Neulinge kaum kratzen: Die chinesische C919 sei "kaum international wettbewerbsfähig", und Russlands MS-21 habe habe einen "eher begrenzten regionalen Markt", sagte Winkler.

Für die Chinesen ist die C919 des Herstellers Comac der erste selbst entwickelte Mittelstreckenjet überhaupt. Die Russen wollen fast 30 Jahre nach dem Fall des eisernen Vorhangs wieder im internationalen Geschäft mit Verkehrsflugzeugen Fuß fassen. Beide Maschinen sind im Mai zu ihren ersten Testflügen abgehoben.

Bei der MS-21 setzt der Flugzeugbauer Irkut auf Triebwerke aus dem Westen: An dem Getriebefan des US-Herstellers Pratt & Whitney, der auch beim modernisierten Airbus A320neo zum Einsatz kommt, arbeitet auch MTU mit. Ähnlich halten es die Chinesen: Die Triebwerke für die C919 liefert CFM - ein Gemeinschaftsunternehmen von Safran aus Frankreich und General Electric aus den USA. Der Triebwerkstyp steht ähnlich auch für die A320neo zur Verfügung und treibt den modernisierten Konkurrenzflieger Boeing 737-MAX an.

Bei MTU sind die Auftragsbücher auch wegen der Antriebe für die A320neo und die Vorgängerin A320 gut gefüllt. Winkler will die Anteile von MTU an neuen Triebwerksprogrammen schrittweise erhöhen. "In der Vergangenheit hatten wir im mittleren Segment eine Beteiligung von 11 Prozent. Jetzt sind es 15 bis 18 Prozent", sagte er mit Blick auf die Mittelstreckenjets.