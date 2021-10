TricorBraun erwirbt Vetroelite

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



mehr >

St. Louis (ots/PRNewswire) -Akquisition stärkt die europäische Präsenz des Unternehmens und setzt seine globale Expansion fortDer weltweit führende Verpackungshersteller TricorBraun gab heute den Abschluss einer Vereinbarung bezüglich der Übernahme des Premium-Glasverpackungsanbieters Vetroelite von LBO France bekannt. Die Übernahme stärkt die europäische Präsenz von TricorBraun und setzt die globale Expansion des Unternehmens fort.Vetroelite wurde 1994 gegründet und bietet hochwertige Glasverpackungslösungen für die schnell wachsende Spirituosen-, Gourmet-Lebensmittel-, Parfüm-, Wein- und Kosmetikindustrie. Vetroelite ist weltweit präsent, operiert von mehreren Standorten in Europa und Nordamerika aus und bedient Kunden in 90 Ländern."Wir freuen uns sehr, mit der Übernahme von Vetroelite unsere Präsenz in Europa auszubauen", sagte Court Carruthers, Präsident und CEO von TricorBraun. "Das Team von Vetroelite hat sich einen guten Ruf für qualitativ hochwertige, innovative Verpackungslösungen erworben, die auf fundiertem Fachwissen und engagiertem Kundenservice basieren. Wir sind stolz darauf, Vetroelite in der TricorBraun-Familie willkommen zu heißen und freuen uns darauf, das weitere Wachstum von Vetroelite zu unterstützen."Alle Mitglieder des Vetroelite-Teams, einschließlich des CEO Daniele Feletto und des Führungsteams des Unternehmens, werden bei TricorBraun verbleiben und weiterhin an den bestehenden Standorten des Unternehmens arbeiten. Mit dem Abschluss der Transaktion wird Vetroelite als Vetroelite, ein Unternehmen von TricorBraun, firmieren."Bei Vetroelite wird alles, was wir tun, von unserem Engagement bestimmt, unseren Kunden innovative, unverwechselbare und qualitativ hochwertige Glasverpackungen zu liefern", sagte Daniele Feletto, CEO von Vetroelite. "Wir wissen, dass TricorBraun dieselbe Leidenschaft und Zielsetzung teilt, und wir freuen uns, einem so angesehenen Verpackungshersteller beizutreten".LBO France hat Vetroelite im Jahr 2017 übernommen. Das Unternehmen hat Vetrolite seitdem durch eine umfassende Investitions- und Managementunterstützung zu einem konstanten und signifikanten Wachstum geführt.Seit seiner Gründung hat TricorBraun mit Management-Teams zusammengearbeitet, um fast 30 Verpackungsunternehmen erfolgreich zu übernehmen und deren Wachstum weiter zu beschleunigen. Vetroelite ist bereits die vierte Übernahme von TricorBraun in diesem Jahr.Die Transaktion soll noch in diesem Monat abgeschlossen werden.Über VetroeliteVetroelite ist einer der führenden Designer und Vertreiber von hochwertigen Glasverpackungen Europas. Das Unternehmen bietet ein exklusives Sortiment an Glasbehältern (Flaschen, Karaffen, Flakons und Gläser) für flüssige Produkte, Lebensmittel, Raumdüfte und andere Parfümerie-, Kosmetik- und Körperpflegeprodukte.Über TricorBraunTricorBraun wurde 1902 gegründet und ist ein weltweit führendes Verpackungsunternehmen und Nordamerikas größter Vertreiber von Primärverpackungen. Wir bieten innovative Lösungen für eine breite Palette von Kundenendmärkten für Kunststoff- und Glasbehälter, Verschlüsse, Spender, Tuben und flexible Produkte. Unser preisgekröntes Design & Engineering Center bietet zukunftsweisendes Design, das auf dem Wissen der Verbraucher und kreativen Lösungen basiert. Als einer der weltweit führenden Einkäufer von Verpackungen nutzen wir unser globales Supply-Chain-Know-how, unsere ausgedehnte und nachhaltige Präsenz sowie unsere beträchtliche Kaufkraft und Größe, um die besten Beschaffungspartner zu finden und unseren Kunden kosteneffiziente Lösungen anzubieten. TricorBraun operiert von mehr als 60 Standorten in Amerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland aus.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/343926/tricorbraun_logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3319085-1&h=3056611663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3319085-1%26h%3D554835124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F343926%252Ftricorbraun_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F343926%252Ftricorbraun_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F343926%2Ftricorbraun_logo.jpg)Pressekontakt:Jennifer Frighettojfrighetto@tricorbraun.com847 702 5304Original-Content von: TricorBraun, übermittelt durch news aktuell