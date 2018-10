Stuttgart (ots) -"Marktcheck", SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am Dienstag,16. Oktober 2018, 20:15 bis 21 Uhr, SWR FernsehenHendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung. Zu den geplantenThemen gehören:Verwirrspiel mit Kleidergrößen - wie Hersteller manipulierenBei einem Testkauf von Hosen, T-Shirts und Blusen stellen zweiFreundinnen fest, dass die passenden Größen je nach Hersteller von 36bis 46 variieren. Viele Hersteller halten sich anscheinend nicht andie "SizeGermany", eine Richtschnur, die die Kleidergrößen regelt.Experten vermuten eine gezielte Manipulation. "Marktcheck" deckt dieTricks der Hersteller auf und zeigt, wie man sich im Größen-Dschungelzurechtfinden kann.Wohlfühl-Tees - Schadstoffe und Pestizide in TeemischungenZur kalten Jahreszeit liegen Kräuterteemischungen mitWohlfühl-Versprechen wie "Zum Glücklichsein", "Harmonie für Körperund Seele" oder "Ruhe und Gelassenheit" im Trend. Laborergebnissezeigen, viele dieser Tees sind stark mit Pestiziden und Schadstoffenwie Blei und Quecksilber belastet. Wie gefährlich ist das?Kleben statt bohren - wie gut sind Alternativlösungen fürs Bad?Halten Badezimmerhaken, die an die Fliesen geklebt werden, was sieversprechen? Wieviel Gewicht tragen sie, wie einfach sind sie zumontieren und lohnt sich der Preis? "Marktcheck" testet verschiedeneProdukte.Keimschleuder Küchenschwamm - so viele Bakterien tummeln sich imSaubermacherEine Studie der Hochschule Furtwangen kommt zu dem Ergebnis, dassin Küchenschwämmen eine Bakteriendichte wie sonst nur in Fäkalienbesteht. Manche davon können vor allem für geschwächte Personengefährlich werden. Ist das die Regel? "Marktcheck" prüftKüchenschwämme aus Stuttgarter Haushalten.Volkskrankheit Diabetes - hohe Dunkelziffer mit gefährlichenFolgenMehr als sechs Millionen Menschen leiden in Deutschland anDiabetes, etwa 95 Prozent davon am Typ 2. Häufig wird die Krankheitnicht oder erst sehr spät erkannt, mit schwerwiegenden Folgen fürBetroffene. So erhöht sich die Komplikationsrate für Herzinfarkt undSchlaganfall um das Zwei- bis Dreifache. Sogar Amputationen vonBeinen oder Füßen können bei Nichtbehandlung nötig werden."Marktcheck"-Gesundheitsexperte Lothar Zimmermann erklärt, auf welcheAnzeichen man achten muss und wie man die Krankheit in den Griffbekommen kann.Staubsaugen in kleinsten Ritzen - der Tipp der WocheMit diesem Tipp kann man auch kleinste Zwischenräume ohne mühsameHandarbeit mit dem Staubsauger reinigen."Marktcheck" Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWRVerbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck". HendrikeBrenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr imSWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.Sendungen und Beiträge sind nach der Ausstrahlung unterSWR.de/marktcheck und auf YouTube unter youtube.com/marktcheck zusehen.Informationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterSWR.de/kommunikationFotos bei ARD-foto.de.Pressekontakt:Katja Matschinski, Telefon 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell