Stuttgart (ots) - SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin "Marktcheck" amDienstag, 3. März 2020, 20:15 bis 21 Uhr, SWR Fernsehen und ARD Mediathek /Moderation Hendrike Brenninkmeyer / Im Anschluss "Preiswert, nützlich, gut?Töpfe und Pfannen"Für Stromkonzerne sind treue Kundinnen und Kunden eine wichtige Einnahmequelle.Um sie an einer Kündigung zu hindern, verstecken manche Stromanbieter dieAnkündigung einer Preiserhöhung in vermeintlicher Werbepost. Wird die Erhöhungso übersehen, muss ein Anbieterwechsel bis zur nächsten Preisanpassung warten."Marktcheck" deckt weitere Tricks der Anbieter auf, die Verbraucherinnen undVerbraucher kennen sollten, um nicht zu viel zu bezahlen. Am Dienstag, 3. März2020, 20:15 Uhr. Im Anschluss daran "Preiswert, nützlich, gut? Töpfe undPfannen" im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek.Weitere Themen der Sendung:Corona-Virus - welche Folgen hat das für Verbraucher?Das Corona-Virus erobert langsam auch Deutschland. Abgesehen von dengesundheitlichen Risiken, werden zum Beispiel geplante Reisen deswegen abgesagtund es bestehen Einschränkungen am Arbeitsplatz oder beim öffentlichenNahverkehr. Auch geschlossene Schulen oder Unternehmen ziehen rechtliche Fragennach sich. "Marktcheck"-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller klärt, wer für denSchaden aufkommt und beantwortet weitere Fragen dazu.Wasserkocher im Test - welche sind am besten?Wasserkocher sind aus deutschen Haushalten kaum noch wegzudenken. Sie erhitzenin kürzester Zeit heißes Wasser für Tee oder eine Wärmeflasche. "Marktcheck"testet verschiedene Modelle und gibt Tipps, worauf man beim Kauf achten muss."Marktcheck"Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- undWirtschaftsmagazin "Marktcheck". Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendungjeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unterSWR.de/marktcheck.Im Anschluss daran:"Preiswert, nützlich, gut? Töpfe und Pfannen"In einer schlechten Pfanne wird das Steak oft zäh und trocken, statt saftig undkross. SWR Reporterin Eva Röder zeigt, woran man gutes Kochgeschirr erkennt undmit welchen Pfannen das Fleisch gelingt. Zusammen mit einer Familie klärt siedie Frage, ob sich das teure Luxusprodukt lohnt oder ob die Pfanne aus demMöbelhaus den Ansprüchen genügt. Beim Kochtest werden verschiedeneBeschichtungen getestet. Mit welcher brennt nichts an? Außerdem findet Eva Röderheraus, ob eine Neubeschichtung alter Pfannen sinnvoll ist."Preiswert, nützlich, gut?"Qualität, Nachhaltigkeit, Alltagstauglichkeit und ein seriösesPreis-Leitungsverhältnis von Investitionen in Haus und Haushalt stehen imMittelpunkt der Reihe "Preiswert, nützlich, gut?" mit SWR Reporterin Eva Röder.ARD Mediathek: Beide Sendungen nach Ausstrahlung vom 3.3.2020 bis 3.3.2021verfügbar unter www.ARDmediathek.de und unter www.SWR.de/marktcheck. Außerdemauf YouTube (www.youtube.com/marktcheck). Fotos bei ARD-foto.deInformationen, kostenfreie Bilder und weiterführende Links unterhttp://swr.li/marktcheck-stromanbieterPressekontakt:Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4535173OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell